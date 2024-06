Fonte foto: Dreo

Tra i prodotti più interessanti per la smart home ci sono sicuramente i ventilatori smart che, visto anche l’arrivo della bella stagione, sono già stati presi d’assalto dagli utenti, che cercano un prodotto per raffrescare la propria abitazione senza spendere cifre esorbitanti.

E in questo senso i moderni ventilatori intelligenti rappresentano la soluzione ideale per chi che non ama particolarmente i condizionatori (nemmeno quelli portatili) e cerca una soluzione contro il caldo semplice da installare e dal bassissimo consumo energetico.

Tra le varie proposte c’è il Dreo PolyFan 502s, un dispositivo dal design moderno e con tantissime funzionalità che l’utente può gestire comodamente dall’app per una casa sempre alla giusta temperatura. Con l’offerta Amazon l’acquisto è ancora più semplice e con il coupon sconto il prezzo è davvero irripetibile.

Ventilatore Dreo PolyFan 502s: caratteristiche tecniche

Il ventilatore smart da pavimento Dreo PolyFan 502s misura ‎33×18,5×64 cm per un peso di 4,9 kg, il prodotto perfetto, insomma, per essere spostato facilmente ed essere posizionato ovunque, adattandosi a qualsiasi tipologia di ambiente.

Ha una portata di 24 metri, con l’utente che può impostare 8 velocità differenti che, grazie all’oscillazione e all’inclinazione 120°, garantiscono una distribuzione uniforme ed efficiente dell’aria fresca. Inoltre grazie alle tre impostazioni (Standard, Turbo e Custom) l’utente può regolare facilmente il flusso d’aria e adattarlo alle varie situazioni e tutto questo garantendo comunque un livello di rumore molto basso, di soli 23 dB.

Molto interessanti anche le funzionalità smart che, grazie alla connessione WiFi, consentono la completa gestione del ventilatore anche da remoto tramite l’applicazione proprietaria DreoApp, oppure tramite i comandi vocali di Alexa o Google home.

Tramite l’app, è possibile tra le altre cose anche impostare il timer per l’accensione e lo spegnimento programmati e, addirittura, settare ora per ora il funzionamento del dispositivo. Per chi preferisce una gestione più classica si può utilizzare il comodo telecomando in dotazione.

Merita, infine, una menzione a parte il design di questo dispositivo, con un look moderno pensato per adattarsi tranquillamente a qualsiasi abitazione o ufficio.

Ventilatore Dreo PolyFan 502s: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino del Dreo PolyFan 502s è di 129,99 euro, non proprio economico rispetto a un classico ventilatore ma, viste tutte le funzionalità smart di questo prodotto, parliamo di una cifra più che giustificabile. Tuttavia grazie ad Amazon è possibile ottenere un coupon sconto di 20 euro che porta il prezzo finale a 109,99 euro, uno sconto da non sottovalutare che, soprattutto in vista dell’arrivo del grande caldo, può convincere gli indecisi a procedere con l’acquisto.

