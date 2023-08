Fonte foto: Amazon

Gli accessori per la smart home hanno ormai invaso i negozi e gli e-commerce di tutto il mondo, diventando rapidamente molto gettonati tra gli utenti e coinvolgendo un numero sempre maggiore di dispositivi. Tra i più apprezzati di sempre ci sono sicuramente i ventilatori smart, alternativa a buon mercato a un classico condizionatore con la possibilità di risparmiare molto sul prezzo di acquisto e, naturalmente, sulla bolletta.

Tra i prodotti più interessanti il ventilatore smart a torre Princess, un dispositivo robusto ed efficiente pensato per aiutare i consumatori a sfuggire alla morsa opprimente del caldo. Grazie a Amazon il prezzo scende sotto i 100 euro e con uno sconto così il caldo che ha le ore contate: bisogna fare in fretta.

Ventilatore smart a torre Princess – Compatibile con Alexa e Google Home

Ventilatore smart a torre Princess: caratteristiche tecniche

Il ventilatore a torre Princess misura ‎31,6×31,6×103 cm per un peso di soli 4,1 Kg, la soluzione ideale, insomma, per essere spostata facilmente e rinfrescare i vari ambienti di casa e ufficio.

Ha una potenza di 50W, più che sufficiente per tenere al fresco anche stanze di dimensioni importanti senza il minimo sforzo e grazie all’oscillazione a 80° garantisce una distribuzione uniforme dell’aria fresca in maniera omogenea.

Ha tre modalità di funzionamento (Normale, Riposo e Naturale) che consentono all’utente di regolare facilmente il flusso d’aria, interessante soprattutto la modalità Riposo da utilizzare per dormire in un ambiente fresco ed estremamente silenzioso.

Ma il vero punto di forza di questo dispositivo sono le funzionalità smart che, grazie alla connessione WiFi, lo rendono estremamente facile da controllare anche tramite smartphone, utilizzando comandi vocali con l’applicazione proprietaria homewizard climate, oppure tramite Alexa o Google home. Una soluzione ideale per inserire questo dispositivo nella routine degli assistenti vocali impostando cicli di funzionamento personalizzati per non dimenticarlo mai acceso e accenderlo a una determinata ora del giorno per trovare la casa fresca al proprio ritorno.

Inoltre, questo ventilatore a torre ha un design moderno, che si adatta perfettamente a qualsiasi contesto abitativo, può essere posizionato praticamente ovunque integrandosi alla perfezione con qualsiasi tipo di arredamento.

Ventilatore smart Princess: l’offerta su Amazon

Il ventilatore a torre Princess è un ottimo dispositivo, perfetto soprattutto per chi non vuole rinunciare a una casa sempre fresca ma senza ripiegare sui costi e sui consumi molto più importanti di un condizionatore portatile e, ovviamente, senza dover fare nessun lavoro per l’installazione di componenti ingombranti.

Il prezzo di listino di questo ventilatore a torre è di 144,99 euro, non certo fra i più economici ma sicuramente uno dei dispositivi più interessanti della categoria (la scheda WiFi e l’elettronica costano).

Grazie all’ottima offerta Amazon, però, il prezzo scende in picchiata a 96,48 euro (-33%, -48,51 euro) uno sconto decisamente importante che, visto soprattutto il grande caldo di queste ultime settimane, può essere davvero una salvezza per molte persone.

