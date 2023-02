AirPods e Homepod, c'è una brutta notizia per i fan Apple

Tra le tante novità di casa Apple attese nel 2023 sembra debbano mancare all’appello le cuffie con archetto AirPods Max 2 di tipo over ear (cioè che si poggiano sulle orecchie) e il nuovo speaker smart Homepod mini 2. Ma c’è buona notizia: Kuo conferma il progetto degli AirPods Lite o low cost, un paio di auricolari dal prezzo insolitamente basso per il colosso di Cupertino.

Le rivelazioni arrivano dall’analista Ming-Chi Kuo che solitamente condivide su Twitter informazioni accertate e di prima mano, essendo un esperto di prodotti Apple e della sua catena di fornitura.

AirPods e Homepod: quando arriverebbero

Kuo in uno stringato tweet sostiene che le nuove AirPods Max 2 sarebbero in calendario per la fine del 2024 e inizio 2025.

Infatti, specifica che la produzione di AirPods Max 2 (non siamo sicuri però di questo nome), Homepod mini 2 e di un inedito paio di AirPods low cost sarà avviata nel secondo semestre del 2024.

Non conosciamo i motivi di questo slittamento di date ma di sicuro sappiamo che le cuffie AirPods Max (in foto) sono un modello arrivato sul mercato nel 2020 e che la loro scheda tecnica risulta ancora molto attuale e con una funzione ANC, la cancellazione del rumore, che continua a dare molte soddisfazioni.

La nuova versione AirPods Max 2 potrebbe conservare un design in linea di continuità con la serie precedente ma essere aggiornato nell’hardware e nei colori. Sempre secondo le anticipazioni fatte nelle scorse settimane da Kuo e che solitamente sono considerate piuttosto attendibili.

Stesso discorso per lo speaker Homepod mini, anch’esso presentato nel 2020 e che dunque non sarebbe aggiornato almeno fino alla fine del 2024.

Apple AirPods Lite: confermata la novità del 2024

Tra le notizie rilasciate da Kuo, spicca la segnalazione relativa all’arrivo, nella seconda parte del 2024, di un paio di cuffie AirPods low cost o anche AirPods Lite. Non è la prima volta che l’esperto accenna a questo nuovo tipo di auricolari true wireless il cui prezzo sarebbe di 99 dollari. Ma è la prima volta che indica una data di produzione fissandola alla fine del secondo semestre del prossimo anno.

Non sappiamo se i nuovi auricolari low cost Apple AirPods avranno un design in linea di continuità con le più recenti AirPods 2 così come non è noto se avranno l’ANC, la cancellazione attiva del rumore.