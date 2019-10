AirPods Pro ufficiali: cuffie wireless con cancellazione del rumore

28 Ottobre 2019 - Ne abbiamo parlato nei giorni precedenti e ora arriva la conferma della stessa Apple: le AirPods Pro sono disponibili all’acquisto dal 28 ottobre. Con un comunicato ufficiale l’azienda di Cupertino ha presentato il nuovo modello delle sue cuffie wireless: design più compatto, nuova tecnologia per la cancellazione attiva del rumore e un suono più equilibrato grazie al chip H1 realizzato direttamente da Apple.

Le AirPods Pro (che riprendono il nome dagli ultimi iPhone lanciati a settembre) sono delle cuffie wireless top di gamma che assicurano una qualità e una pulizia del suono unica e un’autonomia che supera tranquillamente le cinque ore. Gli auricolari in-ear si collegano facilmente con qualsiasi dispositivo Apple: basta un semplice tocco e un account in comune su iCloud. Le AirPods Pro sono resistenti all’acqua e al sudore e possono essere utilizzate durante l’attività fisica. Le cuffie Apple sono disponibili nei negozi dal 30 ottobre a un prezzo di 279 euro.

AirPods Pro, caratteristiche, design e autonomia

La prima caratteristica che salta immediatamente all’occhio è il design. Apple lo ha completamente stravolto rispetto ai modelli precedenti per implementare una nuova tecnologia di cancellazione del rumore. Il design è minimal e le cuffie wireless sono molto leggere e si adattano a qualsiasi utente grazie alla presenza di tre diverse misure di cuscinetti in silicone.

Il fulcro delle AirPods Pro è il nuovo chispet H1 dotato di 10 core audio che permette una riproduzione del suono perfetta e anche l’attivazione di Siri. Possiamo interagire con l’assistente vocale per riprodurre una canzone, aumentare il volume, fare una chiamata o ricevere indicazioni stradali. Le AirPods si integrano perfettamente con l’ecosistema Apple: basta un tocco per abbinarle con tutti i dispositivi collegati all’account iCloud dell’utente, inclusi iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e iPod touch.

L’autonomia delle AirPods Pro è di circa cinque ore in ascolto ininterrotto. Attivando la cancellazione attiva del rumore si passa a quattro ore e mezza. Le cuffie si ricaricano tramite la tecnologia Wireless poggiando la custodia su un tappetino di ricarica certificato Qi oppure collegandola alla porta Lightning.

Come funziona la cancellazione attiva del rumore delle AirPods Pro

La funzione più importante e su cui Apple punta di più è la cancellazione attiva del rumore. Apple ah ingegnerizzato un nuovo sistema che utilizza due microfoni combinati a un software avanzato per un adattamento continuo ad ogni orecchio e auricolare. I rumori di fondo vengono eliminati e l’esperienza di ascolto è perfetta.

Il primo microfono è rivolto verso l’esterno e rileva il suono esterno analizzando il rumore ambientale. Gli AirPods Pro producono quindi un suono equivalente opposto che cancella il rumore di fondo prima che raggiunga l’orecchio dell’ascoltatore. Un secondo microfono rivolto verso l’interno percepisce i suoni trasmessi verso l’orecchio, e gli AirPods Pro cancellano il rumore residuo rilevato dal microfono.

Per assicurare la massima sicurezza agli utenti Apple ha sviluppato anche la Modalità Trasparenza che offre la possibilità di ascoltare i brani preferiti senza perdere i suoni dell’ambiente circostante. Molto utile per avvertire i suoni del traffico mentre si fa jogging o gli annunci in stazione mentre si aspetta il treno. Passare dalla cancellazione attiva del rumore alla modalità Trasparenza è semplice e lo si può fare direttamente sugli AirPods Pro utilizzando un innovativo sensore di pressione sullo stelo.

AirPods Pro, prezzo e data di uscita

Le AirPods Pro sono disponibili al pre-ordine dal 28 ottobre sul sito di Apple. L’arrivo sul mercato è previsto dal 30 ottobre, giorno in cui partiranno anche le spedizioni. Il prezzo delle nuove cuffie in-ear wireless di Apple è di 279 euro.