AirPods in offerta al minimo storico: a questo prezzo sono da acquistare subito

Tra i dispositivi più iconici di Apple troviamo anche le AirPods, le cuffie Bluetooth che oramai vanno tanto di moda e che la maggior parte di noi utilizza quando si sposta per andare al lavoro o per viaggiare. È stata proprio Apple a lanciare la moda degli auricolari Bluetooth grazie alla prima generazione di AirPods. Di anni ne sono passati parecchi, così come di modelli di AirPods. Una delle versioni più recenti sono le AirPods di terza generazione, che oggi troviamo anche in offerta su Amazon a 159€, il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Lo sconto è di ben il 20%, molto alto per essere un prodotto Apple e per essere uscito sul mercato da non tantissimo tempo. E c’è anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero.

Le AirPods di terza generazione sono uno dei modelli di Apple più completi disponibili sul mercato: integrano le migliori tecnologie e componenti e hanno anche un nuovo design ancora più ergonomico e comodo da indossare. L’azienda di Cupertino ha lavorato anche sotto il punto di vista dell’autonomia che può arrivare fino a 30 ore utilizzando la custodia MagSafe (sei ore con un solo ciclo di ricarica). Questa è una delle migliori offerte su un prodotto Apple disponibile su Amazon e bisogna essere veloci prima che finisca.

Cuffie AirPods terza generazione: la scheda tecnica

L’audio spaziale e la EQ adattiva sono le due nuove caratteristiche delle AirPods di terza generazione che saltano immediatamente all’occhio (questa volta potremmo dire all’orecchio). Questo nuovo modello fa un piccolo salto in avanti, grazie a nuove tecnologie presenti solamente su cuffie di livello superiore.

Partiamo dalla qualità audio. Come tutte le cuffie Apple, il suono è veramente ottimo, con dei bassi profondi e degli alti cristallini. Il driver dinamico progettato direttamente da Apple è potenziato da un amplificatore custom che dà il meglio di sé proprio con i bassi. Come accennato, però, le due caratteristiche più interessanti sono l’audio spaziale e l’equalizzazione adattiva. L’audio spaziale rileva dinamicamente la posizione della propria testa e fa in modo che l’esperienza d’ascolto sia tridimensionale, mentre l’EQ adattiva calibra la musica in base alla forma del proprio orecchio. Due funzionalità che rivoluzionano il modo di ascoltare la musica.

Non è presente la cancellazione del rumore mentre si stanno ascoltando i propri brani preferiti, ma funziona quando si sta parlando con qualcuno a telefono. I microfoni presenti nelle cuffie, infatti, sono rivestiti da una speciale rete acustica che riduce il rumore al minimo. Nuovo è anche il design: le AirPods di terza generazione sono più affusolate e più comode. Grazie alla certificazione IPX4, le cuffie sono impermeabili agli schizzi d’acqua e al sudore (le possiamo utilizzare mentre ci alleniamo all’aperto senza problemi). L’autonomia è di circa 30 ore utilizzando la custodia di ricarica MagSafe, mentre con un solo ciclo di ricarica si possono utilizzare fino a circa sei ore.

Apple AirPods in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo, soprattutto se si è alla ricerca di un paio di cuffie top di gamma che assicurano un audio di altissima qualità. Le AirPods di terza generazione sono oggi in offerta su Amazon a un prezzo di 159€ con uno sconto del 20% su quello di listino. Acquistandole adesso si risparmiano 40€. Per le cuffie Apple si tratta del prezzo più basso di sempre sul sito di e-commerce e di uno dei migliori di tutto il web. C’è anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 31,80€ al mese. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon e per il reso ci sono i classici 30 giorni di tempo.

