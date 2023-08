Apple AirPods al minimo storico: lo sconto è per tutti

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Iconiche, dal design unico e riconoscibilissimo, e desiderate da tantissime persone. Di quale dispositivo tecnologico stiamo parlando? Delle AirPods, le cuffie Bluetooth con le quali Apple ha rivoluzionato questo settore. Il primo modello lanciato sul mercato, nell’ormai lontano 2016, ha obbligato anche gli altri produttori a realizzare delle cuffie sempre più piccole e con una qualità sempre maggiore dell’audio. Oramai di modelli di AirPods se ne trovano diversi sul mercato e le AirPods di terza generazione è uno degli ultimi. Qualità elevatissima, così come il prezzo. Oggi, però, le troviamo in offerta con uno "sconto IVA" su Amazon al prezzo più basso dell’ultimo periodo. E c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Cosa differenza questo modello di AirPods dagli altri disponibili sul mercato? In primis il design: Apple lo ha raffinato ancora di più per rendere le cuffie più ergonomiche e comode da indossare. Un aspetto da non sottovalutare per tutti coloro che passano diverse ore con gli auricolari per le fare le call di lavoro e per ascoltare la musica. L’azienda di Cupertino ha lavorato molto anche sulla qualità dell’audio e sul migliorare alcune delle tecnologie che da sempre contraddistinguono questo modello di AirPods: l’audio spaziale e l’equalizzazione adattiva. Sono compatibili con qualsiasi modello di smartphone, ma danno il loro meglio con l’iPhone.

AirPods terza generazione

AirPods terza generazione: le caratteristiche

Cuffie pensate per essere utilizzate in qualsiasi situazione anche le più complicate. Le AirPods di terza generazione portano in dote tutte le migliori tecnologie sviluppate dall’azienda di Cupertino. A partire dall’audio spaziale e dall’equalizzazione adattiva. Grazie all’audio spaziale, questi auricolari Bluetooth rilevano dinamicamente la posizione della testa e creano un’esperienza d’ascolto personalizzata e unica, come se fossi in una sala per concerti. La qualità dell’audio è elevatissima, soprattutto dei bassi, e il merito è sia dei driver scelti sia dell’amplificatore custom scelto da Apple. L’equalizzazione adattiva, invece, calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio. I microfoni rilevano cosa stai ascoltando e tarano automaticamente le frequenze sonore.

Rispetto alle versioni precedenti, l’azienda di Cupertino ha lavorato anche sul design, rendendo le AirPods più affusolate e corte, in modo da risultare più comode e per indirizzare meglio il suono all’orecchio. Apple ha lavorato anche per rendere questi auricolari adatti alle call di lavoro e per questo motivo li ha dotati di una speciale rete acustica che riduce al minimo il rumore del vento durante le chiamate. Sono anche resistenti all’acqua e le puoi utilizzare sotto la pioggia o durante gli allenamenti. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a 30 ore utilizzando la custodia di ricarica MagSafe.

AirPods terza generazione: prezzo, sconto e offerta Amazon

Un prezzo così non lo si vedeva da tanto tempo per le AirPods di terza generazione. Oggi le troviamo su Amazon a un prezzo di 164,99€, con uno sconto IVA del 21% rispetto a quello di listino. Può sembrare un sconto di poco valore, ma si tratta sempre di un dispositivo Apple e sappiamo bene che è già complicato trovarli in promo. Inoltre, c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 33€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Acquistandole oggi le ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Il prodotto beneficia anche dei privilegi riservati ai clienti Prime, tra cui la possibilità di effettuare il reso fino a un massimo di 30 giorni dall’acquisto.

AirPods terza generazione