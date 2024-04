AirPods Pro 2, con questa offerta sono da comprare immediatamente

Fonte foto: Apple

Quando si parla di auricolari, i prodotti a marchio Apple rappresentano il meglio della tecnologia attualmente in commercio e non stupisce, dunque, che siano già la scelta di milioni di utenti in tutto il mondo.

Tra i dispositivi più interessanti del colosso di Cupertino ci sono le AirPods Pro di seconda generazione, le ultime arrivate sul mercato con un nuovissimo processore al loro interno che migliora notevolmente la resa sonora, la cancellazione attiva del rumore e una custodia di ricarica con MagSafe e USB-C, anch’essa rinnovata da un processore U1.

Con le offerte Amazon è possibile acquistare questi auricolari in super offerta, scendendo sotto i 230 euro, l’occasione perfetta per tutti i possessori di un iPhone per portare a casa un paio di ottime cuffie a al giusto prezzo

AirPods Pro (seconda generazione): scheda tecnica

Le AirPods Pro sono auricolari in-ear, fatte dunque per essere inserite all’interno dell’orecchio e aderire perfettamente ad esso. Apple fornisce le cuffiette con quattro gommini differenti che vanno da Xs a L per adattarsi alla perfezione alle varie esigenze dei consumatori.

Ma la vera punta di diamante di questo prodotto è il processore H2, progettato direttamente dall’azienda di Cupertino per garantire agli utenti una resa sonora ottimale e, grazie ai sofisticati algoritmi proprietari, intervenire anche sulla modalità di cancellazione del rumore (ANC), per isolare completamente l’utente da ciò che lo circonda.

Ma per questo modello Apple è andata ben oltre, introducendo una modalità chiama Trasparenza Adattiva che, al contrario dell’ANC, consente di sfruttare i microfoni sulle cuffie per captare i rumori circostanti e non far perdere alle persone la cognizione di ciò che le circonda. Sempre grazie al chip H2, questi auricolari regolano dinamicamente i suoni ambientali, adattandoli in base al contesto e garantendo sempre una gestione del rumore ottimale, anche in caso di suoni improvvisi.

Anche durante le chiamate la resa sonora è impeccabile e gli algoritmi proprietari associati al microfono in dotazione, garantiscono conversazioni chiare e cristalline anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Non manca nemmeno l’audio spaziale dinamico con rilevamento dei movimenti della testa che, sfruttando le sempre le potenzialità del chip sulle cuffie garantisce un sound avvolgente che "segue" i movimenti della testa dell’utente. Su questo modello, inoltre, l’audio spaziale può essere personalizzato utilizzando la fotocamera dell’iPhone per creare una mappa dell’orecchio e della testa in maniera tale da migliorare la resa sonora e adattarla alla conformazione fisica di chi indossa le cuffie.

L’altra grande novità è rappresenta dalla custodia di ricarica che, su questo modello, riceve un aggiornamento con l’USB-C. Apple ha anche inserito al suo interno un chip U1 che consente anche di utilizzare la funzione Trova il mio dispositivo. In più, grazie all’altoparlante in dotazione è possibile far suonare la custodia per trovarla più rapidamente oppure, in alternativa, si possono utilizzare i segnali luminosi del LED a bordo.

Sul fronte dell’autonomia l’azienda produttrice garantisce fino a 6 ore di ascolto con una ricarica, che scendono a 5,5 con l’audio spaziale. Utilizzando anche la custodia si sale fino a 30 ore con la possibilità di ottenere 1 ora di ascolto aggiuntiva con una ricarica di 5 minuti.

Infine sia le cuffiette che la custodia sono certificate IP54 e sono quindi resistenti alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

AirPods Pro: l’offerta Amazon

Le AirPods Pro di seconda generazione sono uno dei punti di riferimento degli utenti che scelgono i prodotti dell’ecosistema di Apple e sono considerate tra gli auricolari migliori attualmente sul mercato, garantendo una resa sonora di altissimo livello e una modalità di cancellazione del rumore estremamente efficiente.

Il prezzo di listino è di 279 euro ma con le offerte Amazon si scende fino a 229,90 euro (-18%, -49,10 euro) l’occasione ideale per portare a casa un paio di ottime cuffiette a un prezzo un po’ più accessibile.

