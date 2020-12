Alexa e Fire TV: quali sono le novità della nuova interfaccia

Fire Tv potrà contare su una nuova interfaccia interamente riprogettata per migliorare l’esperienza dell’utente, rendendola più personalizzata, intuitiva e veloce. Amazon annuncia grandi cambiamenti, non solo per Fire TV ma anche per Alexa, con nuovi comandi vocali da usare per la navigazione.

Si tratta del più grande aggiornamento mai realizzato per Fire TV e sarà disponibile per Fire TV Stick di terza generazione e Fire TV Stick Lite. Il design è stato progettato per offrire una migliore esperienza di navigazione attraverso le più importanti funzionalità. Inoltre, nella schermata Home appare la nuova sezione Suggeriti per te, con film, serie TV, app e giochi per l’utente. Nella sezione Trova, invece, sarà possibile scoprire i contenuti in modo facile e intuitivo. Importanti novità anche per Alexa, che consentirà di passare con facilità da un profilo all’altro dei sei massimi disponibili a famiglia.

Fire TV, la nuova interfaccia

Amazon riprogetta l’interfaccia di Fire TV con un Menu Principale al centro dello schermo così da poter navigare più facilmente verso tutte le funzionalità importanti, come Profili, Libreria, Home e pagina di ricerca. Non manca poi nella parte superiore della schermata la possibilità di scoprire i trailer dei contenuti popolari.

La vera novità però riguarda la schermata Home, che è stata totalmente modificata nell’aspetto: si potranno trovare nella nuova sezione “Suggeriti per te” tanti film e serie TV di Prime Video da vedere, oppure app e giochi popolari, che siano in linea coi gusti dell’utente.

Altra importante modifica riguarda la sezione Trova, dove è possibile fare ricerche dei contenuti, sfogliarli e filtrarli. Si potrà filtrare per Film o Serie TV, o ancora per categorie consigliate come Fantascienza o Documentari. Le ricerche personalizzate si potranno effettuare con l’uso della barra Cerca, mentre nella sezione Più Popolari si potrà accedere alla selezione dei contenuti più visti.

Fire TV e Alexa per una massima personalizzazione

Fire TV consente di avere profili utente personalizzati fino a un massimo di sei membri della famiglia. Ogni utente potrà impostare il proprio profilo vocale con l’assistente virtuale Alexa e passare da un profilo all’altro utilizzando i comandi vocali.

Inoltre, con Alexa si potrà navigare agevolmente tra le funzioni di Fire TV e dal prossimo anno arriverà una sezione Alexa Explore in cui sarà possibile scoprire tutte le funzionalità dell’assistente virtuale di Amazon, oltre a poter visualizzare i dispositivi per la smart home connessi.