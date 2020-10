Amazon Alexa, la nuova funzione che sembra Android Auto

Anche Amazon ha capito quanto è importante portare il suo assistente digitale nelle auto dei suoi utenti e ha presentato, a giugno di quest’anno, il suo primo smart speaker da installare in macchina: Amazon Echo Auto. Adesso, però, è andata oltre inserendo nell’app di Alexa una funzionalità che trasforma il binomio smartphone-Echo Auto in qualcosa di molto simile ad Android Auto.

Si tratta della funzione “Auto Mode” dell’app di Alexa, che trasforma lo smartphone in un display da usare mentre si guida per accedere a diverse funzionalità. Oltre a ricevere i classici comandi vocali, infatti, uno smartphone con Alexa in Auto Mode può anche fare da navigatore e lanciare o ricevere una chiamata. Non manca, poi, la possibilità di ascoltare la musica del proprio abbonamento Amazon Music. Tutte cose che si potevano fare anche senza l’Auto Mode, ma che ora sono molto più comode. Ecco come funziona l’Auto Mode di Alexa.

Alexa Auto Mode: l’interfaccia

Quando l’app di Alexa che gira sullo smartphone, Android o iOS, è in Auto Mode lo schermo viene interamente occupato dalla nuova interfaccia. Che è molto semplice, pulita ed efficace perché divisa in pochi e grandi pulsanti per non distrarci dalla guida.

Oltre al lettore multimediale, in alto, troviamo infatti il pulsante per lanciare il navigatore, quello per fare e ricevere chiamate e un riquadro che mostra altre informazioni provenienti dall’app. Ogni pulsante porta ad una scheda, sempre a tutto schermo e ben visibile.

La cosa interessante è che è possibile lanciare e richiudere l’Auto Mode anche con i comandi vocali e, sempre tramite comandi vocali, è possibile inviare dall’automobile i classici messaggi “drop-in” ad altri dispositivi compatibili con Alexa.

Amazon sfida Android Auto e Apple CarPlay?

Chiaramente Amazon non vuole perdere terreno rispetto a Google e Apple quando si parla di diffusione degli assistenti digitali. Ma, a differenza di Android Auto e CarPlay, Amazon Echo Auto è un dispositivo a sé stante e non integrato con l’infotainment dell’auto.

Questo è certamente uno svantaggio, perché richiede uno smartphone per avere uno schermo, ma è anche un vantaggio perché è possibile installare Amazon Echo Auto praticamente su tutte le automobili del mondo.