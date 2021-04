Il nuovo Amazon Fire TV Stick è arrivato: quanto costa e cosa può fare

Arriva sul mercato Amazon Fire TV Stick 2021, la terza generazione del dispositivo firmato Amazon che consente di portare su tutti i televisori dotati di porta HDMI i principali servizi di streaming video e audio, oltre a tantissime altre funzionalità e un’interfaccia grafica completamente rinnovata per un’esperienza di utilizzo ancora più facile e piacevole.

Con la nuova generazione del dispositivo TV, Amazon punta soprattutto alla velocità dichiarando un incremento della potenza del 50% rispetto al modello 2019. Il tutto si traduce in uno streaming più rapido e a un video più fluido rispetto a quanto visto in precedenza, il tutto in Full HD. Di certo un grande cambiamento rispetto al passato, possibile grazie anche all’introduzione di nuove tecnologie che permettono di godere dei contenuti offerti dalla chiavetta, sia compresi nell’abbonamento Amazon che acquistabili tramite abbonamenti a sottoscrizione mensile, senza fastidiosi stop e interruzioni. Inoltre, un telecomando rinnovato permette una migliore interazione con il dispositivo, grazie all’aggiunta di utili caratteristiche.

Fire TV Stick 2021, cosa può fare

Fire TV Stick 2021 dispone di una memoria da 8GB, con capacità di streaming Full HD fino a 1080p e supporto per i formati HDR, HDR10+ e HLG. Il supporto del formato Dolby Atmos, poi, consente di sfruttare la presenza di un impianto stereo compatibile per godere di un audio ancora più ricco e avvolgente, il tutto utilizzando il solo telecomando del dispositivo Amazon per tutti i controlli.

Come sempre, poi, sono molti i servizi disponibili: dai più noti dedicati allo streaming video, compresi YouTube, Now, DAZN, RaiPlay e Infinity (da attivare, over richiesto, con abbonamenti a pagamento) fino ai canali video aggiuntivi e alla musica con Spotify e Deezer. Lo stesso vale per le app e i giochi: le alternative sono tante e per tutti i gusti degli utenti.

Fire TV Stick 2021, il telecomando

Come anticipato, lo streaming diventa più veloce e performante, fino al 50% rispetto alla versione 2019 ma i cambiamenti non si fermano qui, visto che coinvolgono proprio il telecomando del dispositivo, con interessanti novità. Infatti, sul controller sono stati aggiunti quattro pulsanti che consentono di richiamare rapidamente altrettanti servizi di streaming accessibili tramite lo stick, ovvero Amazon Prime Video, Amazon Music, Netflix e Disney+, il tutto con un semplice tocco del dito e senza dover navigare all’interno dell’interfaccia.

Nella parte superiore, poi, il pulsante dedicato ad Alexa consente un’interazione ancora più comoda con la piattaforma rispetto al passato grazie a nuove skill. Direttamente dal telecomando è infatti possibile effettuare le ricerche dei contenuti preferiti e avviarne la riproduzione direttamente con la voce, grazie al pulsante dedicato presente nella sezione superiore. Lo stesso vale per le app, attivabili con l’utilizzo dei comandi vocali.

Amazon Fire TV Stick 2021: quanto costa

Amazon Fire TV Stick 2021 è già in vendita su Amazon al prezzo di 39,90 euro. Il tutto arriva con interessanti novità relative all’interfaccia della sua Fire TV, introdotta a partire dallo scorso dicembre quando è stata rilasciata la versione aggiornata della Home, con nuove sezioni come Suggeriti per te, al cui interno è possibile trovare film, serie tv e applicazioni consigliate in base ai gusti del profilo utente in uso.

Solo più recentemente, un’altra novità ha fatto capolino nell’interfaccia. È stata infatti completamente rinnovata la barra del menu, ora più semplice da utilizzare, e la funzione App Peeks che consente di individuare a colpo d’occhio le app più utilizzate e popolari tra gli utenti di Amazon.