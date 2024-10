Altri due Samsung diventano obsoleti, uno è un top di gamma

Fine di tutti gli aggiornamenti per la seconda generazione dello smartphone pieghevole e per uno dei tablet economici di maggior successo: Samsung garantiva 4 anni di supporto

Da poche ore due device Samsung, entrambi popolarissimi (ma per opposte ragioni), sono diventati obsoleti e, di conseguenza, non riceveranno più nessun aggiornamento dalla casa madre: né le nuove versioni di Android, né gli aggiornamenti di sicurezza mensili che proteggono i dispositivi dai malware e dagli attacchi hacker. I due dispositivi in questione sono lo smartphone pieghevole top di gamma Samsung Galaxy Z Fold2 e il tablet economico Samsung Galaxy A7.

Perché i device diventano obsoleti

Tutti i dispositivi elettronici “smart” hanno un software, dal quale dipendono sia le funzioni disponibili sia la sicurezza dei dati archiviati sul dispositivo stesso. Smartphone, tablet, Smart TV, smartwatch, sono tutti device che senza il software sarebbero inutilizzabili.

Ma il software si evolve, viene migliorato costantemente e viene corretto se si scoprono errori o bug di sicurezza e, per questo, tutti i device smart vanno aggiornati periodicamente.

Lo sviluppo del software, tuttavia, rappresenta un costo molto elevato per le aziende che producono i dispositivi e, per tanto, viene garantito per un tot di anni, che varia da produttore a produttore, da prodotto a prodotto.

Samsung, tra i produttori di elettronica di consumo, è uno di quelli che offre più anni di aggiornamento ai suoi clienti. Basti pensare al recentissimo Samsung Galaxy A16 5G che, nonostante sia un telefono ultraeconomico, verrà aggiornato per ben 7 anni.

Samsung Galaxy Z Fold2 e Samsung Galaxy A7, invece, sono stati lanciati sul mercato nel 2020 e, all’epoca, Samsung aveva una politica di aggiornamento e supporto meno vantaggiosa: per entrambi i prodotti, infatti, il produttore prometteva 4 anni di aggiornamenti di sistema e di sicurezza.

E così è stato, effettivamente: i quattro anni sono passati e Samsung ha tolto entrambi i modelli dalla lista di quelli che ricevono gli aggiornamenti mensili di sicurezza. Il depennamento da quella lista, per gli utenti Samsung, segna la fine del supporto per il prodotto.

Perché non si devono usare device obsoleti

Lo abbiamo scritto più volte, qui su Libero Tecnologia, ma lo ripetiamo ancora perché è molto importante: non si devono usare i dispositivi obsoleti, che non vengono più aggiornati dai produttori.

Non si tratta tanto di nuove funzioni, che non arrivano sui vecchi modelli, quanto delle patch di sicurezza, gli aggiornamenti (in teoria mensili, in pratica non è sempre così) che mantengono telefoni, tablet e dispositivi smart di ogni sorta al riparo dai malware e dagli attacchi hacker.

Questi aggiornamenti, infatti, vanno a tappare le falle di sicurezza che vengono scoperte nel tempo all’interno dei software e, così facendo, chiudono le porte ai virus e ai cyber criminali che, conoscendole, potrebbero sfruttarle.