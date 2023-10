Amazfit Active ufficiale: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Amazfit

Zepp Health ha presentato ufficialmente per il mercato statunitense i nuovi Amazfit Active e Amazfit Active Edge (in foto).

Parliamo di due smartwatch per gli sportivi che, essenzialmente, sono speculari tra loro ad eccezione della forma e di qualche leggerissima differenza nelle funzioni principali e nell’autonomia. Oltre a questo, sono due device praticamente identici, che arrivano in commercio con tante funzioni e un prezzo davvero interessante.

Amazfit Active: scheda tecnica e prezzo

Amazfit Active ha un display AMOLED rettangolare da 1,75 pollici con risoluzione 390×450 pixel. A protezione dello schermo un vetro temperato e un rivestimento anti impronta.

Il sistema operativo è Zepp OS 2.0 e tra le varie funzioni offerte all’utente ci sono quelle per il controllo continuo dei parametri vitali con il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Oltre a queste, il device è in grado di tenere sotto controllo anche i livelli di stress e monitorare la qualità del sonno.

Amazfit Active è, essenzialmente, un dispositivo progettato per chi fa attività fisica, per questo può essere utilizzato per monitorare 127 attività sportive differenti. Interessante sottolineare la presenza della modalità Zepp Coach sviluppata per creare programmi di allenamento personalizzati in base alle prestazioni e ai tempi di recupero del singolo utente.

Il dispositivo è inoltre compatibile con le varie app per il fitness come Adidas Running, Strava, Komoot, Relive, Google Fit e Apple Salute, che permettono all’utente di organizzare al meglio gli allenamenti e, naturalmente, archiviare i propri dati all’interno delle app di riferimento.

Sul fronte delle connessioni troviamo il Bluetooth 5.2 LE e le diverse soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Come accade spesso con i device del genere è assente il chip per l’NFC.

Parlando del comparto audio, a bordo dell’orologio troviamo altoparlante e microfono da utilizzare con Alexa e per rispondere e chiamare direttamente senza prendere il telefono.

La batteria è da 300 mAh, l’autonomia dichiarata è di 14 giorni con un utilizzo moderato, e c’è la possibilità di caricare completamente il dispositivo in due ore.

Presente infine la certificazione IP68, che attesta la resistenza di questo smartwatch alla polvere e ai liquidi, anche in caso di immersioni fino a 5 ATM.

Amazfit Active è disponibile, al momento, solo negli USA in tre colorazioni: Midnight Black e Petal Pink entrambe con cassa in lega di alluminio e plastica e cinturino in silicone e Lavender Purple con cassa in acciaio inossidabile e plastica e cinturino in pelle vegana. Il prezzo consigliato è di:

Amazfit Active Midnight Black: 149,99 dollari

Amazfit Active Petal Pink: 149,99 dollari

Amazfit Active Lavender Purple: 159,99 dollari.

Amazfit Active Edge: scheda tecnica e prezzo

Amazfit Active Edge è quasi completamente uguale al precedente Amazfit Active ad eccezione del design che in questo caso comprende una cassa rotonda e molto più sportiva e di qualche particolare come l’autonomia e le attività al suo interno.

Il display è un TFT LCD da 1,32 pollici, con risoluzione 390×450 pixel. Stavolta, sullo schermo troviamo un vetro semplice ma lo stesso rivestimento anti impronta.

Il sistema operativo è di nuovo Zepp OS 2.0 e anche in questo caso è garantisce l’accesso alle varie funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali (frequenza cardiaca e SpO2) e quello dei livelli di stress e della qualità del sonno.

Salgono a 132 le attività sportive monitorabili con questo device utilizzando, naturalmente, anche la modalità Zepp Coach per rendere gli allenamenti ancora più in linea con le proprie esigenze. Torna anche la piena compatibilità conle app dedicate alla salute.

Invariate anche le connessioni con il Bluetooth 5.2 LE e le diverse soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Identico anche il comparto audio con altoparlante e microfono e la compatibilità con Alexa e la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio.

Cambia la batteria che sale a 370 mAh migliorando anche l’autonomia del device che arriva a 16 giorni con un utilizzo moderato.

Presente anche per questo modello la certificazione IP68, che ne attesta la resistenza alla polvere e ai liquidi, anche in caso di immersioni ma fino a 10 ATM.

Anche Amazfit Active Edge è disponibile solo negli USA in tre colorazioni: Lava Black, Midnight Pulse e Mint Green tutte in plastica con cinturino in TPU semi-trasparente. Per questo modello il prezzo consigliato è di: