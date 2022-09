Amazfit Band 7 è arrivata in Italia: prezzo eccezionale

Tra i tanti dispositivi elettronici utili, sono sempre più apprezzate le smartband. Di dimensioni ridotte, si portano al polso e sono più comodi, secondo molte persone, perché meno ingombranti e più leggeri di uno smartwatch.

Se nelle prime serie di esordio le smartband erano state progettate con uno schermo piccolo e poco luminoso, oggi hanno archiviato questi difetti e si sono trasformate in mini smartwatch.

Come nel caso della smartband Amazfit Band 7 che arriva sul mercato italiano e già disponibile su Amazon a un prezzo molto interessante.

Amazfit Band 7: caratteristiche tecniche

La smartband Amazfit Band 7 è stata annunciata a luglio in Cina ma solo ora arriva anche sul mercato italiano. Il display Always On della smartband Amazfit Band 7 è stato reso notevolmente più ampio (+112%) rispetto alla versione precedente. Lo schermo è di tipo AMOLED e misura 1,47 pollici (368×194 pixel) con luminosità di 500 nit.

Le funzioni di monitoraggio dei parametri di salute includono la registrazione 24 ore su 24 del battito cardiaco (cardiofrequenzimetro), la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), i livelli di stress, le fasi del sonno e ciclo mestruale.

Sono monitorabili 120 tipi di allenamento, 4 dei quali vengono riconosciuti automaticamente senza intervento dell’utente: camminata veloce, corsa, ellittica e vogatore. Grazie alla resistenza all’acqua, fino a 50 metri di profondità, è possibile monitorare anche il nuoto (sia in piscina che in acque libere).

La batteria ha una capacità di 232 mAh e da scheda tecnica del produttore assicura 18 giorni di autonomia. Da precisare che non ci sono né GPS né NFC, ma c’è presente la possibilità di usare l’assistente vocale Amazon Alexa grazie ai microfoni integrati.

Amazfit Band 7: disponibilità e prezzo

L’Amazfit Band 7 arriva un po’ a sorpresa sul mercato italiano ed è già disponibile anche su Amazon al prezzo di 49,90 euro. Si tratta del prezzo di listino ufficiale Amazfit, veramente buono per la qualità del prodotto, al quale però si aggiunge la spedizione e l’assistenza da parte dell’ecommerce.

Amazfit