Le offerte del Black Friday di Amazon, sono l’occasione che in molti aspettavano da mesi per acquistare uno smartwatch di buona qualità ad un prezzo non eccessivo. Un device come Amazfit Cheetah (Square), che unisce uno stile sobrio e tradizionale (impossibile non notare la somiglianza con Apple Watch), a buone caratteristiche tecniche e all’affidabilità di un brand ormai noto e affermato.

Amazfit Cheetah (Square), grazie agli sconti del Black Friday, per le prossime ore può essere acquistato a un prezzo davvero molto interessante, e tanto basta per consigliarlo a tutti gli utenti.

Amazfit Cheetah (Square): scheda tecnica

Amazfit Cheetah (Square) ha un display AMOLED da 1,75 pollici, con risoluzione 390×450 pixel, e il GPS. Il sistema operativo è Zepp OS 2.0, sviluppato direttamente dal produttore, e permette di scaricare più di 100 applicazioni differenti per utilizzare al meglio il proprio dispositivo.

Le funzionalità per il monitoraggio dei parametri vitali comprendono il tracciamento dell’attività cardiaca, il controllo dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), quello dei livelli di stress e della qualità del sonno.

Il dispositivo permette anche di tenere sotto controllo il ciclo mestruale tramite i dati sull’ultima mestruazione inseriti dall’utente e la misurazione della temperatura corporea basale (BTT), che varia in base alla fase mestruale.

Amazfit Cheetah (Square) è in grado di tracciare più di 150 tipi di allenamento, tra i quali il ciclismo, gli esercizi in palestra e il nuoto, grazie alla resistenza alle immersioni fino a 5 ATM. Oltretutto, è disponibile anche Zepp Coach la funzionalità basata sull’intelligenza artificiale generativa che aiuta gli utenti negli allenamenti come un vero e proprio personal trainer.

Oltretutto, utilizzando il Bluetooth 5.3 a bordo, lo smartwatch può essere sincronizzato anche con le principali app per il fitness di terze parti come Adidas Running, Strava, Komoot, Relive, Google Fit e Apple Health.

Non mancano nenche la gestione delle notifiche dello smartphone, la riproduzione musicale e la piena compatibilità con Alexa.

Infine, per quanto riguarda l’autonomia, il produttore dichiara fino a 8 giorni di utilizzo tipico (senza GPS) che salgono a 14 in modalità risparmio energetico. Attivando i servizi per la geolocalizzazione, invece, si arriva a circa 20 ore o 13 in modalità precisione.

Amazfit Cheetah (Square): l’offerta su Amazon

Amazfit Cheetah (Square) è uno smartwatch di qualità, molto completo e con tantissime funzioni che si adattano facilmente a ogni contesto, dal controllo dei parametri vitali fino al monitoraggio dell’attività fisica.

Il prezzo di listino è di 228,10 euro, ma grazie alle offerte del Black Friday di Amazon si scende a 194,90 euro (-15%, -33,20 euro), uno sconto che aspettano in molti e che difficilmente si può ignorare.

