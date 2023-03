Amazfit GTR Mini ufficiale: caratteristiche e prezzo

Dopo i tanti rumor che ne hanno preceduto il lancio, Amazfit lancia ufficialmente il suo nuovo smartwatch GTR Mini che, da come si evince dal nome, è uno smartwatch dedicato a chi ama i design compatti (in particolare molto sottili) o, semplicemente, ha un polso piccolo. Molto simile ad un orologio tradizionale non smart, in realtà Amazfit GTR Mini è dotato di quasi tutte le funzioni oggi richieste ad un orologio intelligente. L’unica che manca, ma che non mancherà a molti, è la possibilità di inserire una SIM telefonica per collegare ad Internet l’orologio senza bisogno di uno smartphone associato.

Amazfit GTR Mini – Nero

Amazfit GTR Mini – Rosa

Amazfit GTR Mini – Blu

Amazfit GTR Mini: caratteristiche tecniche

Amazfit GTR Mini è uno smartwatch compatto, con una cassa in acciaio inossidabile da 42 millimetri con uno spessore di soli 9,25 millimetri. Lo smartwatch pesa solo 24,6 grammi senza contare il cinturino in silicone da 20 mm. Il suo schermo AMOLED ha una dimensione pari a 1,28 pollici e il vetro temperato che lo protegge è leggermente curvato sui bordi.

Amazfit, per questo smartwatch, ha puntato molto sull’atonomia: la batteria integrata da 280 mAh offre fino a 20 giorni di autonomia se si attiva la modalità di risparmio energetico, o 14 giorni di utilizzo normale, con una sola carica. Il sistema operativo di Amazfit Zepp 2.0, che gestisce il processore dual core Huangshan 2S, offre le ormai tradizionali funzioni di allenamento e monitoraggio della salute.

A tal proposito Amazfit GTR Mini ha, tra gli altri sensori, anche un cardiofrequenzimetro ed è in grado di tenere sotto controllo lo stress e la qualità del sonno. Sono disponibili più di 120 diverse attività sportive che possono essere monitorate, sette delle quali vengono rilevate automaticamente dal GTR Mini.

Inoltre, lo smartwatch è anche in grado di misurare anche la quantità di ossigeno nel sangue (SpO2) e il GPS brevettato è in grado di ricevere il segnale da 5 sistemi satellitari, migliorando in questo modo la precisione del tracciamento durate le attività sportive outdoor.

Lo smartwatch è inoltre resistente all’acqua fino a 5 atmosfere, caratteristica utile per chi fa attività sportive in piscina o al mare. Non mancano altri sensori più classici, come un accelerometro, un sensore geomagnetico a 3 assi, e uno che si occupa di offrire la giusta luminosità al display rispetto alla luce ambientale.

C’è anche una crescente selezione di app di terze parti disponibili per lo smartwatch, compatibili con il sistema operativo proprietario Zepp 2.0.

Queste possono essere scaricate tramite la relativa app Zepp, da installare sullo smartphone Android o iPhone, che deve poi essere associato al GTR Mini tramite Bluetooth 5.2.

Amazfit GTR Mini: disponibilità e prezzo

Amazfit GTR Mini è già disponibile in Italia ad un prezzo consigliato di 129,90 euro. Le opzioni di colore disponibili includono Midnight Black, Ocean Blue e Misty Pink e sono tutte già presenti anche su Amazon, uno dei canali notoriamente preferiti da Amazfit.

