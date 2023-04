Amazfit GTR4 Limited Edition ufficiale: caratteristiche e prezzo

Arriva anche in Italia il nuovo smartwatch Amazfit GTR4 Limited Edition, che come dichiara già il nome è una edizione limitata dell’Amazfit GRT4 presentato a settembre del 2022. L’edizione limitata del nuovo dispositivo porta, rispetto, all’edizione standard già in vendita, alcune novità che rendono questo nuovo orologio più esclusivo.

Dalla cassa in acciaio all’introduzione di un secondo pulsante sulla ghiera, passando per il sensore di temperatura, l’Amazfit GTR4 Limited edition è uno smartwatch di facia alta, pur mantendo un prezzo ancora abbordabile per la maggior parte degli utenti. Come da tradizione Amazfit, inoltre, anche questo smartwatch è in vendita sin da subito su Amazon e ciò rendera molto più probabile, nei prossimi mesi, scovare offerte interessanti.

Amazfit GTR4 – Limited Edition – Display 1,43 pollici

Amazfit GTR4 Limited Edition: com’è fatto

L’Amazfit GTR4 Limited Edition si differenzia dal dispositivo precedente, sia per la cassa in acciaio sia per il secondo pulsante posto lateralmente sulla ghiera, sia per il sensore di temperatura.

Il display di tipo always-on, è rotondo, di tipo AMOLED e misura 1,43 pollici. I sensori, tra cui il BioTracker a doppio LED, provvedono alla rilevazione costante del battito cardiaco e della saturazione di ossigeno (SpO2). Vengono inviati avvisi allo smartphone collegato in caso di frequenza cardiaca anomala (troppo alta o troppo bassa), saturazione troppo bassa, stress troppo alto. Non manca il monitoraggio della qualità del sonno e del ciclo mestruale.

Amazfit GTR4 Limited Edition riesce a monitorare 154 tipi di allenamento e sport, incluso il nuoto in acque libere o piscina essendo resistente all’acqua, anche in immersione fino a 5 ATM. C’è anche un coach vocale, che ci guida negli allenamenti e non richiede la connessione a Internet.

Grazie alla connessione Bluetooth 5.0 con lo smartphone è possibile rispondere anche alle telefonate, leggere messaggi ed email e ricevere notifiche dalle varie app. L’orologio ha uno spazio di archiviazione per i file musicali da 2,3 GB, ed è quindi possibile memorizzare tra i 270 e i 470 brani in MP3, in base al bitrate del file (e quindi al peso di ogni singolo brano). Grazie all’integrazione con Amazon Alexa, inoltre, è possibile usare i comandi vocali.

La batteria ha una capacità di 475 mAh e l’autonomia dichiarata è di 28 giorni con GPS disattivato e in modalità risparmio batteria. Altrimenti è di 14 giorni in modalità standard e di 55 ore attivando il GPS (28 ore con GPS di precisione).

Amazfit GTR4 Limited Edition: prezzo e disponibilità

Amazfit GTR4 Limited Edition è già disponibile in Italia con un prezzo di listino di 249,90 euro ed è già possibile acquistarlo su Amazon così come dal sito ufficiale.

