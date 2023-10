Molti hanno lo hanno festeggiato nel week end, ma Halloween è proprio oggi: ecco come possiamo usae Alexa per creare la giusta atmosfera a casa

Halloween una delle feste più attese dai bambini, è arrivato e, con la festa, è arrivato anche il consueto set di nuove funzioni che Amazon Alexa mette a disposizione dei suoi utenti per celebrare a dovere la ricorrenza. Funzioni disponibili su tutti gli Smart Speaker compatibili con Alexa e rivolte sia ai più piccoli che agli adulti. Grazie ad Alexa, infatti, è possibile creare la giusta atmosfera per una festa in casa, farsi raccontare storie horror o, perché no, barzellette macabre.

Alexa: le funzioni per Halloween

La prima cosa che possiamo fare ad Halloween con Alexa è, semplicemente, farle la domanda di rito: "Alexa, dolcetto o scherzetto?". L’assistente vocale di Amazon ci risponderà che non ha dolci da darci e ci proporrà molte altre cose.

Ad esempio potremo chiedere ad Alexa di mettere dei suoni di sottofondo paurosi, ottimi per una festicciola. Altrettanto buoni per la festa sono i brani della playlist Alexa specifica per Halloween, che potremo chiedere all’assistente.

Se non vogliamo organizzare una festicciola, ma solo stare in famiglia e goderci l’atmosfera di Halloween, allora possiamo chiedere "Alexa, fammi sentire una storia di paura", oppure "Alexa, racconta una barzelletta su Halloween". Gli utenti Amazon Prime che sono abbonati anche ad Audible, in questo caso, hanno accesso a moltissimi contenuti audio a tema horror che sono perfetti per Halloween.

I migliori gadget tech per Halloween

Per rendere l’atmosfera di casa ancora più in linea con Halloween, è possibile aggiungere qualche gadget tecnologico all’arredamento. Molti di questi gadget, tra l’altro, possono restare tutto l’anno in casa perché sono anche belli, come la lampada 3D a forma di luna, con 16 colori di luce diversi e varie opzioni di luminosità.

ACED Lampada luna 3D – Luce LED 16 colori

Ma, soprattutto, Halloween è l’occasione ideale per acquistare delle prese smart alle quali collegare luci e piantane per ottenere degli effetti di luce a tema horror (lo stesso si può fare con le lampadine smart WiFi). Questi dispositivi saranno poi utilizzabili tutto l’anno, perché sono comodissimi.

Refoss Presa Smart WiFi – Compatibile con Alexa

Lampada a LED Smart WiFi – Compatibile con Alexa

Per gestire questi dispositivi anche con la voce, e creare così un vero e proprio ecosistema Amazon per la domotica, è fondamentale uno Smart Speaker o uno Smart Display.

Amazon ha lanciato da poche settimane i nuovi Echo Show 8, che sono ottimi ma un po’ cari. In ogni caso è possibile spendere molto meno e ottenere comunque risultati più che soddisfacenti con Echo Show 5 o con Echo Show di generazioni precedenti.

Echo Show 8 – Terza generazione, modello 2023 – Compatibile con Alexa

Echo Show 8 – Seconda generazione, modello 2021 – Compatibile con Alexa

Echo Show 5 – Terza generazione, modello 2023 – Compatibile con Alexa

In alternativa, è possibile spendere ancor meno con Echo Dot, ed Echo Pop, che non hanno lo schermo e sono più economici.

Echo Pop – Prima generazione, modello 2023 – Compatibile con Alexa

Echo Dot con orologio – Quinta generazione, modello 2022 – Compatibile con Alexa