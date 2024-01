Amazon Echo Dot, un grande smart speaker a un prezzo piccolissimo

Fonte foto: Amazon

Uno smart speaker con tutte le funzioni di Alexa, ma senza spendere più di 40 euro: è il nuovo Amazon Echo Dot, lo smart speaker con assistente digitale integrato del colosso dell’e-commerce, semplice, intuitivo e, soprattutto, molto economico.

Echo Dot, insieme al nuovo Echo Pop, è infatti il "piccolino" della gamma Amazon Echo e, anche per questo, si può posizionare dove si vuole e, soprattutto, costa poco. Anzi, pochissimo: per i prossimi giorni, grazie alle offerte Amazon, Amazon Echo Dot può essere acquistato a un prezzo davvero irripetibile con uno sconto che raggiunge il 40%.

Amazon Echo Dot – Speaker da 1,73 pollici – Compatibile con Amazon Alexa

Amazon Echo Dot: scheda tecnica

Amazon Echo Dot è lo smart speaker economico che consente agli utenti di accedere a tutte le funzionalità smart di Alexa. È molto compatto, misura 100x100x89 mm e ha un peso di 349 grammi, dimensioni ideali per posizionare questo dispositivo anche nelle stanze di dimensioni più contenute, su una mensola o anche sul comodino in camera da letto.

Ha un altoparlante da 1,73 pollici che occupa tutta la parte superiore, dove ci sono anche i pulsanti per alzare e abbassare il volume e per attivare o disattivare il microfono. Toccando la parte alta dello Smart Speaker, inoltre, è possibile posticipare sveglie o mettere in pausa la riproduzione di una canzone.

Nella parte inferiore trova posto un indicatore luminoso che ha il compito di segnalare all’utente quando l’assistente vocale è in ascolto, illuminandosi di un blu intenso.

Molte le funzioni a bordo di questo assistente vocale tra cui la possibilità di gestire tramite i comandi vocali di Alexa i diversi device per la smart home presenti in casa, riprodurre musica e podcast (anche tramite device esterni da collegare tramite Bluetooth), notizie, meteo e promemoria.

Infine il dispositivo è collegabile a tutti gli altri device smart di Amazon e con molti speaker di terze parti, così da posizionarne uno in ogni stanza e utilizzarli indipendentemente oppure, per i possessori di una Fire TV è possibile sincronizzare più altoparlanti tra loro per simulare un sistema home theater.

Amazon Echo Dot: l’offerta su Amazon

Amazon Echo Dot è uno degli smart speaker di Amazon più apprezzati di sempre, perché è semplice da usare e porta in casa tutte le funzioni intelligenti di Alexa ma a un prezzo accessibile a chiunque.

Il prezzo di listino di questo dispositivo è di 64,99 euro, tuttavia grazie all’offerta sull’e-commerce per le prossime ore il prezzo scende fino a 39 euro (-40%, -25,99 euro) un’ottima occasione per acquistare uno smart assistant dalle grandi potenzialità a un prezzo davvero irripetibile.

