Amazon Echo Dot 5 è in super offerta: costa pochissimo

Sempre più case italiane iniziano a diventare smart, grazie a sempre più smart speaker economici disponibili sul mercato. Amazon, in Italia, è regina del settore con la sua gamma si smart speaker Echo, composta da diversi dispositivi arrivati a varie generazioni. E, all’interno della gamma Echo, il best seller è Echo Dot, il più economico, insieme al nuovo Echo Pop da poco lanciato.

Amazon Echo Dot, è arrivato alla quinta generazione e si conferma un prodotto molto azzeccato, il giusto compromesso tra prezzo e funzioni offerte all’utente. Specialmente oggi, che è in offerta ad un prezzo bassissimo.

Amazon Echo Dot – Quinta generazione – Compatibile con Amazon Alexa

Amazon Echo Dot 5: scheda tecnica

Amazon Echo Dot è il celebre smart speaker di Amazon, arrivato ormai alla quinta generazione caratterizzato da dimensioni contenute (100x100x89 mm) e dal peso di 349 grammi, ottimo insomma per essere posizionato in qualsiasi stanza, anche in caso di spazi ristretti.

Ha un altoparlante da 1,73 pollici che occupa la parte superiore del dispositivo dove sono posizionati anche i pulsanti per gestire le diverse funzioni. Sulla parte frontale, invece, sono ben visibili i LED che indicano l’ora, i dati del meteo e i contenuti in riproduzione.

Sempre a livello di design, trova posto nella parte inferiore dello smart speaker il classico indicatore luminoso presente su tutti gli assistenti vocali di Amazon, che si illumina di blu per segnalare all’utente che il device è in ascolto ed è pronto ad i suoi comandi.

Nonostante il design compatto, però, su Amazon Echo Dot (5ª generazione) sono presenti tutte le funzioni smart di Alexa già viste sui vari prodotti del colosso dell’e-commerce, tra cui la possibilità di controllare tramite comandi vocali i vari dispositivi per la smart home (termostati, serrature, luci, prese di corrente), la possibilità di riprodurre musica e podcast, notizie, previsioni del tempo, suggerimenti, promemoria e molto altro ancora.

In più acquistando altri Amazon Echo Dot o altri smart speaker compatibili è possibile sincronizzarli tra loro e posizionarli in ogni stanza della casa, così da sfruttarne al meglio le potenzialità. Infine, collegando uno o più speaker a una Fire TV è possibile simulare un sistema home theater.

Amazon Echo Dot 5: l’offerta su Amazon

Amazon Echo Dot è il piccolo di casa Amazon, uno smart speaker semplice ma molto completo che può aiutare l’utente a gestire la smart home e a restare informato, mantenendo dimensioni estremamente compatte. Grazie anche al suo design elegante può essere posizionato in qualsiasi contesto abitativo, adattandosi facilmente allo stile di ogni casa.

E’ piccolo anche nel prezzo: per acquistare Amazon Echo Dot di quinta generazione, infatti, bisogna spendere 63,15 euro, tuttavia grazie all’offerta Amazon si scende fino a 31 euro (-51%, -32,15 euro) un’occasione davvero irripetibile per acquistare finalmente il proprio smart speaker ma senza spendere una fortuna.

