Amazon ha annunciato le date e le modalità del Black Friday 2024, l’ormai consueta iniziativa grazie alla quale i clienti possono comprare migliaia e migliaia di prodotti in vendita sull’ecommerce approfittando di sconti molto consistenti. Le offerte, quest’anno, dureranno 12 giorni e il periodo di prova per esercitare il diritto di recesso viene esteso al 31 gennaio 2025.

Il Black Friday, infatti, storicamente è l’occasione migliore per fare acquisti in vista del Natale, anticipando i regali per spendere di meno. Nel tempo, però, questa funzione è venuta meno grazie a iniziative simili sempre più frequenti, come la Festa delle Offerte Prime di Amazon di inizio ottobre.

Al netto di nuove iniziative, al momento non previste e a dire il vero molto poco probabili, il Black Friday di Amazon sarà l’ultima occasione del 2024 per comprare ciò che ci serve con grossi sconti e con la tranquillità derivante da un periodo di reso molto lungo.

Black Friday 2024: date e modalità

Il Black Friday 2024 inizia alle 00:01 del 21 novembre e finisce alle 23:59 del 2 dicembre, con una durata complessiva di 12 giorni pieni, durante i quali le offerte a disposizione saranno davvero moltissime.

Come al solito, infatti, ad andare in sconto non saranno solo i prodotti di Amazon e del suo grande gruppo (ad esempio quelli a marchio Blink e Ring), ma anche moltissimi articoli di venditori terzi.

Tutte le categorie merceologiche saranno interessate dagli sconti, che potranno essere applicati sia ai prodotti venduti e spediti da Amazon che a quelli venduti e/o spediti da terzi.

Per sfruttare gli sconti non sarà necessaria l’iscrizione a Prime: tutti gli utenti, anche i non abbonati, possono comprare in sconto. Chiaramente, però, l’iscrizione a Prime offre dei vantaggi aggiuntivi con le spedizioni veloci in un giorno o la possibilità di pagare a rate alcuni articoli.

Black Friday 2024: come trovare le offerte migliori

Il problema principale del Black Friday 2024 sarà, anche quest’anno, quello di trovare le offerte migliori nell’enorme mare di sconti disponibili. Un buon punto di partenza per trovarle è visitare spesso la pagina ufficiale dell’iniziativa, che potete trovare facendo clic sul questo pulsante:

Un’ottima alternativa, però, è quella di seguire i nostri canali Telegram dove ogni giorno vengono pubblicate le offerte migliori. Libero Tecnologia ha un canale Telegram dedicato alle offerte tech, al quale si affiancano un canale Telegram dedicato alle offerte per la casa e un canale Telegram dedicato al Beauty&Fashion.

Black Friday Universe: il pop-up store a Milano

In occasione del Black Friday 2024 Amazon ha previsto una nuova iniziativa: il pop-up store Black Friday Universe in via De Cristoforis 1 a Milano.

Questo negozio temporaneo sarà diviso in aree tematiche, all’interno delle quali i visitatori potranno testare i prodotti in vendita e fare delle esperienze, anche virtuali, come l’Esperienza di Consegna Amazon Prime. In pratica si tratta di una simulazione del viaggio che fa un pacco da quando viene ordinato su Amazon a quando viene consegnato al cliente.

Al Black Friday Universe partecipano grandi marchi internazionali come Colgate, L’Oréal, Galbani Santa Lucia, Garnier, Nyx, Maybelline e lo store resterà aperto in questi giorni e in questi orari:

26 novembre: 14:30 – 20:00

27 novembre: 11:00 – 20:00

28 novembre: 11:00 – 17:00

29 novembre: 14:00 – 20:00

30 novembre: 11:00 – 20:00

1 dicembre: 11:00 – 20:00