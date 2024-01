Fonte foto: Amazon

Gli smart speaker sono diventati ormai di uso comune, le offerte sul mercato sono moltissime, e tra quelle più apprezzate dai consumatori ci sono sicuramente i prodotti a marchio Amazon che puntano tutto su un design iconico, le grandi potenzialità di Alexa e, cosa molto importante, prezzi decisamente contenuti.

Tra gli ultimi arrivati nella scuderia del colosso dell’e-commerce c’è Echo Pop, lo smart speaker più compatto tra quelli del catalogo di Amazon ma che garantisce comunque l’accesso a tutte le funzioni smart più recenti, inclusa la gestione della smart home. Per prossime ore può essere acquistato a un prezzo davvero interessante.

Amazon Echo Pop: scheda tecnica

Echo Pop è una delle novità di Amazon in tema di smart speaker: è un dispositivo presentato a maggio 2023, che si distacca molto dai precedenti modelli grazie a un design molto particolare, a forma semisferica che "abbraccia" lo speaker da 1,95 pollici.

Si tratta di un modello molto compatto che misura 99x83x91 millimetri e a pesa 196 grammi, rappresentando di fatto la soluzione ideale per portare le funzionalità smart di Alexa anche in ambienti dalle dimensioni ridotte, dove non c’è posto per prodotti più grandi e dove non si ha bisogno di una potenza audio troppo elevata.

Come per gli altri modelli, nella parte superiore non manca nemmeno stavolta il classico indicatore luminoso, che avvisa l’utente che il device è in ascolto, pronto ad eseguire i vari comandi. Sempre nella parte alta del device trovano posto anche tre pulsanti da utilizzare per accendere o spegnere il microfono e alzare o abbassare il volume.

Naturalmente il fulcro di questo dispositivo sono le funzionalità smart di Alexa e, nonostante la scelta di uno speaker economico, restano comunque invariate rispetto agli altri prodotti a marchio Amazon. L’utente potrà quindi chiedere all’assistente vocale di riprodurre musica o podcast, impostare sveglie e promemoria e gestire i vari device per la smart home tramite comandi vocali.

Amazon Echo Pop: l’offerta di Amazon

Amazon Echo Pop è un dispositivo molto interessante, funzionale, compatto e con un look moderno, perfetto per accedere alle funzionalità smart di Alexa tramite un device semplice e che non costa un capitale.

Il prezzo di listino di questo smart speaker, infatti, è di 54,99 euro ma per le prossime ore, grazie all’ottima offerta di Amazon, si scende fino a 34 euro (-38%, -20,99 euro) lo sconto ideale per portare a casa un prodotto di qualità a un costo davvero irrisorio.

