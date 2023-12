Amazon Echo Pop, un'offerta così non si è mai vista

Fonte foto: Amazon

Nella moderna concezione di "smart home", ciò che non può mancare dentro ogni casa è uno smart speaker. Ormai il mercato pullula di dispositivi più o meno affidabili che sono in grado di offrire all’utente funzionalità incredibili e che possono aiutarli nella gestione e nell’organizzazione della propria vita in modo facile e veloce. Tuttavia, spesso si parla di sistemi con prezzi elevati e, seppur giustificabili da grandi potenzialità, è chiaro che non sono rivolti a tutti.

Per rispondere a questo problema, Amazon ha portato sul mercato Echo Pop, uno smart speaker compatto, dal look moderno e dal prezzo contenuto che per le prossime ore può essere acquistato addirittura per meno di 20 euro. Uno sconto così è irripetibile e non bisogna lasciarselo sfuggire.

Amazon Echo Pop – Smart speaker con Alexa – Altoparlante da 1,95 pollici

Amazon Echo Pop: scheda tecnica

Echo Pop è il più recente e il più compatto degli smart speaker firmati Amazon.

La prima vera novità rispetto ai "fratelli maggiori" è questo design innovativo che rinuncia alle forme classiche ben note a tutti gli amanti del genere e si presenta con un design semisferico che circonda l’altoparlante da 1,95 pollici, posto ben in evidenza sulla parte frontale del device.

Parliamo di un prodotto dalle dimensioni (99x83x91 millimetri) e da peso (196 grammi) estremamente contenuti, una particolarità che lo rende perfetto per essere posizionato ovunque, anche nelle stanze dalle dimensioni più modeste, dove non serve chissà quale potenza audio ma, al contempo, non si vuole rinunciare ai servizi di uno smart speaker.

Tra le altre particolarità di Amazon Echo Pop, l’elegante indicatore luminoso posto nella parte alta del dispositivo che, oltre ad essere un elemento di design, indica anche che lo speaker è in ascolto e attende solo le indicazioni degli utenti per rispondere a ogni sua esigenza.

Ma oltre a questo look moderno e molto vivace, non bisogna dimenticare che questo prodotto è anche molto efficiente e racchiude al suo interno tutte le ormai celebri funzionalità di Amazon Alexa che gli consentono, tra le altre cose, di riprodurre contenuti multimediali, rispondere alle domande degli utenti e gestire le varie applicazioni per la smart home utilizzando semplicemente i comandi vocali.

Amazon Echo Pop: l’offerta di Amazon

Amazon Echo Pop è uno smart speaker dal design moderno, perfetto per chi non vuole rinunciare a tutte le più moderne funzionalità di Alexa ma ha bisogno anche di un device che sia compatto e che possa essere acquistato a cifre ragionevoli.

Ed è proprio in questo contesto che si inserisce Echo Pop, diventando un prodotto giovane e intuitivo, ottimo per chi cerca una soluzione per utilizzare Alexa rapidamente e senza troppe complicazioni.

Il prezzo di listino di questo dispositivo è di 54,99 euro che già di suo non è elevato, viste anche le potenzialità di questo assistente smart. Tuttavia con l’ottima offerta di Amazon, per le prossime ore si può acquistare Echo Pop a 19 euro (-65%, -35,99 euro) uno sconto incredibile che non deve lasciare alcun dubbio perché a un prezzo così, trovare di meglio è impossibile.

