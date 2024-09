Cosa si può comprare nel nuovo Amazon Fresh di Milano

Amazon ha aperto il nuovo centro di distribuzione urbano Amazon Fresh a Peschiera Borromeo, comune a sud est di Milano. Il nuovo stabilimento permetterà di potenziare il servizio Fresh a Milano città e nei comuni limitrofi, con un bacino potenziale di utenti pari a centinaia di migliaia di persone che potranno fare la spesa online.

Il nuovo centro di Peschiera Borromeo è uno stabilimento di logistica, che occupa una superficie di circa 10 mila metri quadrati, nel quale lavoreranno oltre 80 dipendenti. E’ chiaro, dunque, che si tratta di un grosso investimento per Amazon che, evidentemente, prevede una forte crescita del servizio Fresh nella zona di Milano.

Che cos’è Amazon Fresh

Amazon Fresh, in Italia, è un servizio di consegne a domicilio in giornata dei prodotti alimentari freschi e di altri prodotti per la casa. Specifichiamo "in Italia" perché in USA Amazon Fresh è anche una catena di negozi fisici.

Da noi, invece, l’utente non può recarsi fisicamente al centro di Peschiera Borromeo (né in altri centri Amazon Fresh in altre parti d’Italia) per fare la spesa. Può, invece, usare la normale app di Amazon o accedere al sito Amazon.it/fresh e ordinare i prodotti che vuole ricevere a casa.

Il cliente può scegliere una finestra di consegna di due ore, all’interno della quale verranno consegnati i prodotti. I clienti Prime, però, possono farsi consegnare la spesa in una finestra di soli 60 minuti. In questo modo non dovranno restare a casa ad attendere la consegna.

Amazon Fresh è un servizio di consegna di prodotti freschi e congelati, quindi per funzionare necessita di appositi centri di distribuzione dotati dell’opportuna catena del freddo, come legge comanda.

Per questo il servizio non è disponibile in tutta Italia, ma solo in alcune zone ben precise. Amazon Fresh è oggi attivo nelle città (e nei dintorni) di Bologna, Busto Arsizio, Torino, Milano, Bergamo e Roma.

Cosa si compra su Amazon Fresh

Amazon Fresh mette a disposizione diverse categorie di prodotti:

Frutta

Verdura e insalata

Cane e pesce

Latte

Uova

Latticini e formaggi

Gastronomia e piatti pronti

Salumi

Yogurt

Bevande

Prodotti in scatola da dispensa

Surgelati

Cura della persona

Cura della casa

Su Amazon Fresh non mancano i prodotti biologici e tutta la gamma dei marchi Il Viaggiator Goloso e U! Confronta e Risparmia.

Amazon Fresh: sconti per tutto settembre

Per festeggiare il nuovo stabilimento di Peschiera Borromeo, Amazon Fresh fino alla fine di settembre farà migliaia di offerte sui prodotti di prima necessità, con sconti fino al 30%.

Non c’è alcuna procedura da svolgere per ottenere gli sconti: è sufficiente andare su Amazon Fresh, inserire il proprio codice di avviamento postale per verificare la copertura del servizio, mettere i prodotti nel carrello ed effettuare il pagamento, dopo aver scelto la finestra oraria.