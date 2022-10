Amazon Fire HD 8 è arrivato in Italia

A quasi un mese dalla presentazione ufficiale, è arrivato anche in Italia il nuovo Amazon Fire HD 8 2022. L’ultima versione del tablet compatto di Amazon ha un nuovo processore e prestazioni superiori rispetto alla versione precedente del 2020, ma mantiene il suo senso e il suo scopo principale: offrire all’utente un dispositivo comodo per usare soprattutto, ma non solo, le app di Amazon come Prime Video, Amazon Music, Prime Reader.

Il tutto ad un prezzo, ancora una volta, molto basso specialmente nella versione con pubblicità, con i banner che compaiono solo nel salvaschermo, quando l’utente non sta usando il tablet.

Amazon Fire HD 8 caratteristiche tecniche

Il processore del tablet Amazon Fire HD 8 è un esa-core da 2,0 GHz (Amazon non dichiara però quale sia) abbinato a 2 GB di RAM e a 32 GB o 64 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display di tipo LCD HD è da 8 pollici con risoluzione 1.280×800 pixel e ingloba la fotocamera frontale da 2 MP, risoluzione identica a eulla del sensore posteriore.

Le connessioni disponibili su Amazon Fire HD 8 sono il Bluetooth 5.2, il WiFi 5, un jack da 3,5 mm per le cuffie cablate. La batteria ha un’autonomia dichiarata da Amazon di 13 ore e nella confezione è incluso un caricatore da 5W, ma non sappiamo esattamente la capacità dell’accumulatore.

Come su tutti i Fire HD di Amazon, anche su questo nuovo modello 2022 il sistema operativo è Amazon Fire OS, molto simile ad Android ma con uno store separato per le app. Tutte le principali app, anche quelle per lo streaming, sono comunque disponibili.

Amazon Fire HD 8: prezzi e disponibilità

Amazon Fire HD 8 è già disponibile all’acquisto su Amazon Italia, nelle seguenti versioni con o senza pubblicità:

Amazon Fire HD 8 – Versione 2/64 GB – Senza pubblicità

Amazon Fire HD 8 – Versione 2/64 GB – Con pubblicità

Amazon Fire HD 8 – Versione 2/32 GB – Senza pubblicità

Amazon Fire HD 8 – Versione 2/32 GB – Con pubblicità