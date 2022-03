Su Fire TV è arrivata una enorme novità

I dispositivi Fire TV, specialmente in Italia, sono tra i più venduti della gamma di prodotti hardware di Amazon. Non solo perché, si sa, gli italiani amano la televisione, ma anche perché c’è una Fire TV per ogni esigenza e per ogni tasca e, per di più, sono quasi sempre in sconto. Ora, però, è disponibile una funzione aggiuntiva che rende ancora più attraente Amazon Fire TV e, in prospettiva, rende questi dispositivi dei temibili concorrenti della TV digitale terrestre.

Stiamo parlando della nuova tab “Live“, che debutta oggi su tutti i dispositivi Fire TV e che, come dice il nome stesso, permette all’utente di vedere quali sono i contenuti trasmessi in diretta in quel momento. Sembra poco, ma è una rivoluzione: le piattaforme di streaming, da Amazon Prime Video a Netflix, passando per Disney+ e Apple TV+, sono cresciute a dismisura negli ultimi anni adottando un approccio di tipo “non lineare“. Che, in parole povere, vuol dire “on demand“: quando vuoi apri l’app e vedi ciò che vuoi, pescando dal catalogo. Questo tipo di approccio si è sempre contrapposto a quello “lineare“, cioè in diretta, della TV tradizionale. Adesso, con Live Tab di Amazon Fire TV, i due mondi e i due approcci si fondono in un solo dispositivo che permette, comodamente, di guardare tutti i programmi in modo semplice e immediato.

Come funziona Live Tab

La nuova tab “Live" fa da oggi parte del classico menu di navigazione di tutti i dispositivi Fire TV. In italiano è stata tradotta con “In diretta" e si trova subito dopo le tab “Home" e “Trova" e subito prima delle icone delle app installate.

Quando l’utente seleziona la tab si apre una nuova scheda che mostra i palinsesti delle piattaforme che stanno trasmettendo in diretta in quel momento, con la programmazione in tempo reale e quella delle ore successive. In pratica all’interno della nuova tab Live ci sono anche le guide EPG che troviamo sulla TV digitale terrestre, premendo l’apposito tasto del telecomando.

Quali contenuti si vedono in Live Tab

Al momento sono 4 le piattaforme già integrate con la nuova tab “In diretta" di Fire TV: RaiPlay (cioè tutti i programmi di tutti i canali Rai), Pluto TV (che ha al suo interno decine di canali), RedBull TV ( che trasmette eventi sportivi) e Twitch (piattaforma di live streaming della stessa Amazon, con una infinità di canali al suo interno).

Amazon conferma che è solo l’inizio e, in futuro, arriveranno altre piattaforme all’interno della nuova tab Live.

Su quali dispositivi arriva Live

Come già detto, la nuova tab Live “In diretta" è già arrivata su tutti i dispositivi Fire TV. Ciò vuol dire Fire Stick Lite, Fire Stick, Fire Stick 4K, Fire Stick 4K Max e Fire TV Cube, cioè dispositivi con prezzi che partono da 29,99 euro e arrivano a 119,99 euro.