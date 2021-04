Come avere Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi

Amazon Music Unlimited è il servizio di streaming di contenuti musicali che offre agli utenti oltre 50 milioni di brani, playlist e radio. Il servizio in abbonamento offre una prova gratuita di 30 giorni, ma la nuova offerta Amazon lancia 3 mesi di uso gratuito per le nuove iscrizioni effettuate entro il 25 aprile 2021.

Il servizio in abbonamento nasce come risposta a Spotify Premium, Google Music e Apple Music, offrendo non solo musica mainstream, ma anche autori di nicchia e poi ancora playlist e radio specializzate. Amazon Music Unlimited può essere utilizzato sia online che offline da diverse tipologie di dispositivi: PC, smartphone, tablet, tablet Fire, smart speaker e smart display come gli Amazon Echo. Gli utenti che hanno un account Amazon potranno scegliere tra tre diversi piani di abbonamento a partire da 9,99 euro al mese, con sconti riservati ai clienti Prime, per godere della propria musica preferita ovunque, da browser o dall’app Amazon Music disponibile per Android e iOS.

Amazon Music Unlimited: cos’è e come usarlo

Il servizio di streaming musicale premium di Amazon consente di ascoltare oltre 50 milioni di contenuti audio online e offline, senza limiti e senza pubblicità. Gli utenti potranno scegliere tra brani dal catalogo on-demand, playlist dedicati e stazioni radio personalizzate. Inoltre, il servizio consiglia nuovi contenuti agli utenti in funzione della cronologia e dei gusti, così da scoprire nuovi autori e brani.

Amazon Music Unlimited può essere utilizzato da PC, smartphone, tablet, tablet Fire, altoparlanti, smart spearker e smart display della famiglia Echo. Gli utenti potranno riprodurre la musica direttamente dal proprio browser attraverso il web player sui computer, oppure scaricare l’app Amazon Music disponibile per Android e iOS e integrata nei tablet Fire, ma anche per computer PC e Mac.

La funzione ascolto offline, però, è disponibile solo per i device Android, iOS e Fire. Oppure, si potrà utilizzare il proprio dispositivo Amazon Echo e sfruttare l’integrazione dell’assistente Alexa per utilizzare i comandi vocali per la riproduzione dei brani.

Amazon Music Unlimited: come iscriversi e abbonamenti

L’iscrizione al servizio Amazon Music Unlimited richiede necessariamente l’attivazione di un account Amazon. Per chi ne è già in possesso, sarà sufficiente accedere alla pagina web di Amazon Music Unlimited e fare clic su "Iscriviti, è gratis per 30 giorni" per attivare il servizio, che al termine della prova gratuita si rinnova al costo dell’abbonamento sottoscritto.

Dal 12 al 25 aprile 2021 Amazon ha lanciato un’offerta con 3 mesi di uso gratuito del servizio, quindi per iscriversi sarà necessario fare clic sul pulsante "Inizia ora – Paga dopo", e scegliere il tipo di abbonamento che al termine del periodo partirà in modo automatico. Gli utenti potranno scegliere tra tre tipologie di abbonamento:

Individuale: 1 utente, più dispositivi per 9,99 euro al mese o 99 euro l’anno se cliente Amazon Prime

1 utente, più dispositivi per 9,99 euro al mese o 99 euro l’anno se cliente Amazon Prime Family : fino a 6 utenti, più dispositivi per 14,99 euro al mese o 149 euro l’anno se cliente Amazon Prime

: fino a 6 utenti, più dispositivi per 14,99 euro al mese o 149 euro l’anno se cliente Amazon Prime Echo: un dispositivo Amazon Echo a 3,99 euro al mese.