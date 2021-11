Come ascoltare musica gratis fino a febbraio 2022

Tra i prodotti più acquistati durante il Black Friday di fine mese, e tra i più regalati per Natale, ci saranno senza dubbio gli smart speaker di Amazon e di Google. Grazie ad essi è possibile gestire la smart home con i comandi vocali, ma anche ascoltare i propri brani musicali preferiti: sono smart, ma pur sempre speaker. Il problema, però, è che senza un abbonamento ad un servizio premium (Spotify, Amazon Music Unlimited, YouTube Music Premium), è facile finire ad ascoltare più pubblicità che musica.

Questo perché con i servizi free non possiamo creare playlist, né scegliere singole canzoni, e ogni tot brani c’è almeno uno spot pubblicitario. L’esperienza d’uso degli smart speaker per sentire la musica senza un servizio premium, quindi, non è affatto esaltante. Di contro, con un abbonamento le possibilità di scelta sono praticamente infinite: Amazon Music Unlimited, ad esempio, ha un catalogo da 75 milioni di brani in HD, disponibili in streaming senza pubblicità. Solo che costa 9,99 euro al mese e non tutti sono sicuri che ne valga la pena. Ma, adesso, il problema non si pone più: in alcuni casi Amazon Music Unlimited può essere gratis per tre mesi, invece che uno (già previsto dall’abbonamento normale).

Amazon Music Unlimited gratis: chi può averlo

L’attuale offerta di Amazon è molto chiara ed attraente: 0,00 euro per tre mesi. Ma non tutti possono attivarla, visto che è necessario non essere mai stati abbonati prima.

Cosa non scontata, perché Amazon Music Unlimited prevede la cancellazione gratuita in qualsiasi momento, pagando solo il dovuto fino alla fine del mese corrente. Chi non ha mai provato il servizio, invece, può farlo gratuitamente con questa offerta che scade il 10 gennaio 2022.

Amazon Music Unlimited gratis: come attivarlo

Attivare i tre mesi di Amazon Music Unlimited gratis è estremamente semplice: basta visitare il sito di Music Unlimited (oppure fare click sul link qui sotto) e Amazon ci riconoscerà automaticamente come nuovi utenti o utenti “di ritorno“. Nel primo caso ci farà l’offerta dei primi tre mesi gratis.

Il primo pagamento da 9,99 euro sarà addebitato solo a partire dal quarto mese. Chi si abbona oggi, quindi, potrà quindi ascoltare Amazon Music Unlimited gratis fino a metà febbraio.

