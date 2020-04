Come ascoltare Amazon Music gratis

A partire dal 3 aprile 2020 è possibile accedere ad Amazon Music anche se non si è abbonamento ad Amazon Prime o ad Amazon Music Unlimited. A dare l’annuncio è la stessa azienda statunitense: il servizio è stato lanciato in Italia, Spagna e Francia e permette l’ascolto delle migliori playlist e di migliaia di radio sparse in tutto il mondo.

Il servizio è compatibile con smartphone, tablet, computer e anche con gli smart speaker Echo: basta installare l’app di Amazon Music o accedere al servizio tramite il sto web. La piattaforma è completamente gratuita e si sostiene tramite l’ascolto di annunci pubblicitari, come succede per la versione gratis di Spotify. Amazon assicura che la selezione di brani e cantanti disponibili è veramente molto vasta e spazia tra tutti i generi: dal pop alla trap, passando per le canzoni che hanno fatto la storia.

Amazon Music: le playlist

Una delle caratteristiche principali di Amazon Music sono sicuramente le playlist. Ce ne sono a decine, tutte dedicate a generi differenti, così come le stazioni radio. Tra le migliori ci sono:

“ Top Hits – Oggi “, una playlist con le hit più ascoltate del momento.

“, una playlist con le hit più ascoltate del momento. “ La vita è Pop !”, la playlist dedicata alla musica pop Italiana di oggi.

!”, la playlist dedicata alla musica pop Italiana di oggi. “Flow Italiano“, una playlist dedicata al genere Trap.

Chi dispone di un Amazon Echo può semplicemente “ordinare” all’assistente vocale di riprodurre un artista, una playlist o un genere musicale specifico chiedendo : “Alexa, metti musica anni ’80“, rendendo così possibile ascoltare una stazione radio che riproduce solamente la musica del periodo o del cantante scelto.

Amazon Music Unlimited

Ma le proposte del gruppo di Jeff Bezos non finiscono qui. Amazon ha lanciato anche un’altra promozione legata però al servizio a pagamento Amazon Music Unlimited che permette, a chi interessato, di utilizzare gratuitamente per tre mesi la piattaforma di musica streaming. La promozione è valida fino al 30 aprile ed è riservata a chi non ha mai effettuato prima l’iscrizione al servizio e non ha beneficiato dell’oramai classico periodo di prova di 30 giorni.

Allo scadere dei tre mesi, l’abbonamento verrà rinnovato al costo di 9,99 euro mensili e potrà essere interrotto senza alcun vincolo legale. Amazon Music Unlimited permette di accedere a più di 50 milioni di brani musicali e migliaia di playlist che possono essere ascoltate anche in modalità offline.