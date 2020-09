Nel settore dello streaming musicale Amazon propone uno dei servizi più gettonati, Music Unlimited, l’opzione premium con un catalogo più completo rispetto al pacchetto base Amazon Music. Mentre quest’ultimo è inserito all’interno dell’abbonamento Prime, Music Unlimited è un servizio indipendente da acquistare a parte, un’alternativa a piattaforme esclusive come Spotify Premium, Apple Music, Google Play Music, Deezer Premium, Tidal e YouTube Music Premium. Ecco tutti i dettagli su Amazon Music Unlimited, per capire come funziona, quanto costa e cosa offre in più rispetto agi altri servizi.

Cos’è Amazon Music Unlimited

Music Unlimited è la piattaforma premium di Amazon per ascoltare la musica in streaming, una versione più esclusiva rispetto al servizio di base di Amazon Music incluso all’interno del pacchetto Prime per gli abbonati dell’e-commerce americano. Il catalogo mette a disposizione più di 60 milioni di brani musicali, posizionandosi come una delle migliori raccolte del settore. La biblioteca musicale è accessibile tramite qualsiasi dispositivo, smartphone, tablet o PC, con possibilità di collegarsi attraverso la web console o l’app per Android e iOS scaricabile da Google Play Store e App Store.

All’interno del catalogo di Music Unlimited vengono proposte tracce più commerciali, tra cui tutti i più grandi successi della musica italiana e internazionale, oltre a un vasto assortimento di tracce meno mainstream, con tantissime canzoni di artisti poco conosciuti e di generi meno popolari. Il servizio premium di Amazon propone lo streaming musicale senza interruzioni pubblicitarie, l’ascolto anche in modalità offline con la possibilità di scaricare i brani dentro l’applicazione per creare le proprie playlist, inoltre è compatibile con i comandi vocali, l’assistente virtuale Alexa e tutti gli smart speaker della linea Amazon Echo.

Come funziona Music Unlimited di Amazon

Il funzionamento di Amazon Music Unlimited è davvero semplicissimo, infatti basta andare sull’apposita pagina web all’interno del portale amazon.it e selezionare il piano tariffario più adatto alle proprie esigenze (puoi scoprire gli abbonamenti di Amazon Music Unlimited qui). Dopo aver scelto l’opzione più indicata tra quelle disponibili bisogna soltanto scaricare l’app Music Unlimited, effettuando il download per dispositivi mobili Android o iOS in base al proprio device. Allo stesso tempo è possibile accedere online tramite la piattaforma web, compatibile con tutti i principali browser e PC macOS e Windows.

Dentro l’applicazione è moderna e intuitiva, con un’interfaccia grafica semplice da navigare e ben realizzata, per trovare facilmente tutte le tracce musicali desiderate. Il catalogo è on demand, perciò sempre disponibile per lo streaming, inoltre si possono creare playlist personalizzate, è possibile configurare stazioni radio dedicate o ascoltare quelle proposte dalla piattaforma, con suggerimenti in base ai brani ascoltati e una cronologia dettagliata delle tracce già riprodotte. Con i device mobili è possibile scaricare la musica per avviare la riproduzione anche offline, un servizio proposto soltanto per smartphone e tablet Android e iOS oltre ai tablet Fire di Amazon.

Music Unlimited funziona con i comandi vocali e l’assistente virtuale Alexa, quindi è possibile usare la voce per riprodurre i brani musicali indicando “Alexa, riproduci Imagine di John Lennon”, oppure caricare tutta una playlist “Alexa, ascolta la playlist 100 Greatest Rock Songs”. Naturalmente per utilizzare i comandi vocali bisogna prima di tutto scaricare l’app Alexa nel proprio dispositivo, altrimenti è necessario avere uno smart speaker Amazon Echo con Alexa integrata. Con questi altoparlanti intelligenti si possono ascoltare tutte le tracce musicali preferite, basta chiedere all’assistente vocale di Amazon, inoltre è possibile effettuare l’iscrizione direttamente con la voce, basta chiedere “Alexa, prova Amazon Music Unlimited”.

Quanto costa l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited

Amazon prevede 3 abbonamenti diversi per Music Unlimited, a partire dal piano base a 9,99 euro al mese, mentre per i clienti del servizio Prime è disponibile anche l’opzione scontata con pagamento annuale a 99 euro l’anno invece di 119,88 euro, ovvero con due mesi gratuiti. Questo pacchetto prevede l’accesso singolo, quindi si tratta di un servizio individuale per accedere da un solo dispositivo alla volta. In alternativa c’è l’abbonamento Family a 14,99 euro al mese, oppure per i clienti Prime la modalità con pagamento annuale proposta a 149 euro l’anno, sempre con due mesi gratis e un prezzo scontato.

Con il piano Family di Music Unlimited è possibile accedere con 6 account diversi, per ognuno dei quali si possono configurare impostazioni personalizzate, tra cui playlist dedicate e un elenco della musica offline individuale. Infine Amazon offre anche l’abbonamento Music Unlimited Echo, per ascoltare la musica all’interno dei device Amazon Echo con un costo scontato di 3,99 euro al mese, tuttavia è possibile effettuare l’upgrade e passare al piano individuale o familiare in base alle proprie esigenze. Tutte le soluzioni prevedono un periodo di prova gratuito di 30 giorni, per sperimentare il servizio e scegliere se proseguire o attivare la disdetta senza nessun costo aggiuntivo o penale.