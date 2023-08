Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Nicole Lienemann / Shutterstock.com

Amazon aggiorna il prezzo del suo servizio di streaming Music Unlimited. Il rivale di Spotify e Apple Music, infatti, registrerà un nuovo rincaro, superando la soglia di 10 euro al mese per il piano individuale. Aumenta anche il costo del piano Famiglia che consente l’utilizzo di 6 diversi account mentre resta la possibilità di accedere al servizio con un mese gratis per i nuovi clienti.

Amazon Music Unlimited aumenta di prezzo

A partire dal 19 settembre prossimo, Amazon Music Unlimited aumenterà di prezzo, sia per i nuovi clienti che per i già clienti. I rincari riguardano sia il piano Individuale che il piano Famiglia (utilizzabile da 6 diversi account) con fatturazione mensile.

Il piano Individuale passa da 9,99 euro al mese a 10,99 euro al mese, con Amazon che andrà ad adeguarsi alle scelte dei servizi concorrenti, da Spotify ad Apple Music, che hanno oramai superato il muro dei 10 euro al mese.

Rincari anche per il piano Famiglia che passa da 15,99 euro a 17,99 euro al mese, con un rincaro di 2 euro per ciclo di fatturazione. Da notare, invece, che Amazon Music Unlimited non registra modifiche per il piano Echo.

L’abbonamento che consente l’accesso a tutto il catalogo, senza pubblicità, di Amazon Music tramite dispositivi Echo e Fire TV continuerà a costare 4,99 euro al mese. Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi clienti resta il primo mese gratuito su tutti e tre i piani.

Con Amazon Music Unlimited è possibile accedere a oltre 100 milioni di brani in HD, con uno streaming senza pubblicità e con la possibilità di ascolto offline con skip illimitati. In più, per gli utenti Amazon Music ci sono anche milioni di episodi di podcast da ascoltare.

Con il nuovo adeguamento dei prezzi, Amazon si allinea ai suoi concorrenti. Tra i “big” del settore della musica in streaming non ci sono più alternative a meno di 10 euro al mese, al netto della possibilità di ricorrere a piani per studenti o promozioni momentanee.

Confermato il piano gratuito Amazon Music

Le novità annunciate da Amazon riguardano, esclusivamente, Amazon Music Unlimited. Non cambia nulla, invece, per Amazon Music Free, il piano gratuito che propone playlist on demand su Android e iOS, stazioni radio e podcast ma con interruzioni pubblicitarie.

Confermato anche Amazon Music Prime. Il piano riservato agli utenti Amazon Prime continuerà a essere accessibile senza costi extra rispetto al canone (mensile o annuale) dell’abbonamento Prime. Il servizio è senza pubblicità ma non consente di scegliere i brani da riprodurre.

È possibile accedere alle playlist oppure selezionare l’artista o l’album da riprodurre ma con una riproduzione casuale dei contenuti musicali. I contenuti audio in HD oltre che l’audio spaziale restano, inoltre, un’esclusiva di Amazon Music Unlimited.