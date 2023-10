Le migliori app per ascoltare musica offline

Fonte foto: Ground Picture / Shutterstock

Le app per ascoltare musica offline consentono di slegarsi dall’utilizzo di una connessione a Internet. Nella maggior parte dei casi, l’ascolto offline è una funzione aggiuntiva garantita dalle app per la musica in streaming.

Per gli utenti paganti, infatti, c’è la possibilità di scaricare canzoni e playlist sul proprio dispositivo e ascoltarle anche senza utilizzare una connessione. Ci sono, però, anche app per ascoltare musica offline gratis.

Vediamo, quindi, quali sono le migliori app da utilizzare per ascoltare musica senza dover utilizzare la connessione a Internet.

Spotify

Partiamo da una delle app più utilizzare per l’ascolto della musica in streaming: Spotify. Gli utenti con abbonamento Premium, infatti, hanno la possibilità di scaricare canzoni sul proprio dispositivo e ascoltarle anche senza una connessione a Internet.

Chi sceglie Spotify, quindi, può sfruttare al meglio questa funzionalità per ascoltare musica offline. Si tratta di uno dei trucchi per usare al meglio Spotify. L’abbonamento Premium parte da 10,99 euro al mese (ma è scontato per gli Studenti ed è disponibile anche in versione Famiglia). Grazie al primo mese gratis è possibile ascoltare musica gratis anche offline.

Apple Music

Apple Music è il principale concorrente di Spotify. Il servizio di musica in streaming, esattamente come Spotify, consente l’ascolto offline per i suoi utenti. Il funzionamento è analogo a quello dell’app precedente. L’abbonamento costa 10,99 euro al mese ma c’è un piano Famiglia per ridurre la spesa oltre alla versione per Studenti. Per i nuovi utenti c’è il primo mese gratis.

Amazon Music Unlimited

L’ascolto della musica offline è una delle caratteristiche principali anche di Amazon Music Unlimited, servizio di musica in streaming di Amazon che parte da 10,99 euro al mese. Il catalogo è ricco come quello di Spotify e Apple Music e ci sono anche tantissimi podcast. Tutti i contenuti sono ascoltabili anche offline, dopo averne effettuato il download sul proprio dispositivo. Il primo mese è gratuito per i nuovi utenti. Spesso, inoltre, Amazon propone 3 mesi gratis ai nuovi utenti.

YouTube Music

Tra le app da utilizzare per ascoltare musica offline c’è YouTube Music. Il servizio di streaming di Google ricalca lo stesso meccanismo dei suoi concorrenti e anche il prezzo è in linea con quanto visto in precedenza. L’abbonamento può essere disattivato in qualsiasi momento.

C’è anche la possibilità di scegliere YouTube Premium, che costa 11,99 euro al mese, che permette l’accesso a YouTube senza pubblicità e con riproduzione in background. Per i nuovi utenti c’ il primo mese gratis. Da notare che YouTube Music è disponibile gratis tramite Google Home.

Tidal

Un’altra app per l’ascolto della musica offline è Tidal. Anche in questo caso è previsto un sistema di abbonamento per accedere al servizio, con un costo a partire da 9,99 euro al mese. C’è anche un piano HiFi per avere accesso a musica di qualità superiore e non manca il piano Family per la condivisione tra più utenti.

Deezer

Un’altra ottima app da utilizzare per ascoltare musica offline è Deezer. L’app garantisce l’ascolto di un ricco catalogo di musica in streaming ma permette anche il download delle canzoni per l’ascolto offline agli utenti Premium. L’abbonamento costa 10,99 euro al mese e c’è una versione Family da 17,99 euro al mese. Per i nuovi utenti c’è il primo mese gratis.

Player musicale dello smartphone

Per ascoltare musica offline è sufficiente utilizzare il player musicale dello smartphone, già preinstallato dal produttore. Su iPhone c’è l’app Musica mentre sugli smartphone Android è disponibile un’app selezionata dal produttore.

Basta avere della musica salvata all’interno della memoria del proprio dispositivo per poter avviare l’ascolto offline. Il modo più semplice per trasferire i propri file musicali all’interno della memoria dello smartphone è affidarsi a un servizio di cloud storage, su cui caricare tutta la musica e da cui avviare il download sul proprio dispositivo.

Naturalmente, sia su Android che su iPhone è possibile accedere a tanti player musicali alternativi da utilizzare per ascoltare musica offline, riproducendo i file presenti sul proprio dispositivo. Uno dei più noti è VLC Media Player.