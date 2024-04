Conosciuta come TecnoLaura, è una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Nell'era della connessione 24 ore su 24, sta crescendo la voglia di ritagliare spazi in cui la tecnologia non entra, intesi come abitudini e spazi fisici senza connessione alla rete

Se sei appassionato di tecnologia e non potresti mai fare a meno del tuo smartphone o pc, saprai anche quanto tutti questi fantastici strumenti possano assorbire le nostre attenzioni, il nostro tempo e spesso distoglierci da cose che sono importanti nella vita quotidiana.

Il mondo digitale ci offre infinite opportunità, anche di comunicare senza limiti di spazio e tempo in tutto il mondo o di trovare qualsiasi informazione ci venga in mente in pochi secondi. Ma tutti questi vantaggi hanno un prezzo per la nostra mente, che spesso si trova a dover gestire veramente troppi dati, troppe cose da fare e, soprattutto, troppi stimoli contemporaneamente. Per alcuni può essere veramente faticoso stare dietro a tutto, quindi è importante partire da pochi semplici passi per applicare quello che si può definire come Minimalismo Digitale.

Con questo termine si indica un vero e proprio processo di ricerca dell’essenziale nel mondo digitale (strumenti, app, canali, social, siti e così via), che si integra con il concetto di benessere digitale, che vuole aiutare le persone a utilizzare la tecnologia in modo consapevole e positivo, evitando l’iper-connessione.

Tra i vantaggi di questo stile di vita ci sono una maggiore capacità di concentrazione sulle attività che vogliamo svolgere e su ciò che riteniamo davvero importante, più capacità e rapidità nel trovare contenuti e informazioni che ci interessano (tutto l’ambiente digitale è ordinato e su misura per noi), insieme a una riduzione dello stress generato dalla continua “invasione di campo” nella nostra mente di notifiche, informazioni e contenuti che non ci servono o ci disturbano.

Un concetto, quindi, che non vuole togliere valore o farci rinunciare alla tecnologia, ma punta ad adottare un approccio più consapevole riducendo l’impatto che i dispositivi e le app hanno sul tempo, sulle relazioni e sull’autostima, usado i nostri strumenti preferiti evitando stress, ansia e distrazioni.

Pratica il digital detox

Praticare il digital detox significa dedicare del tempo ogni giorno a staccare completamente dalla tecnologia e dal mondo digitale, ad esempio facendo una passeggiata senza telefono, leggendo un libro cartaceo, praticando un po’ di meditazione o, semplicemente, provando a non guardare mai il telefono mentre guardiamo la nostra serie TV preferita.

La mattina, in particolare, è un momento importantissimo e non dovrebbe partire iniziare guardando il telefono e tutte le notifiche arrivate dalla sera prima. Proviamo, almeno qualche volta, a concederci un po’ di tempo tranquillo per svegliarci e mettere a fuoco lentamente la giornata, prima di entrare nel caos online.

Organizza i tuoi spazi digitali e crea degli spazi reali senza tecnologia

È più semplice di quello che può sembrare. Il primo punto vale per pc e smartphone: proviamo a ridurre il disordine nei nostri dispositivi, eliminando file, app e mail inutili e organizzando i documenti e le foto in cartelle chiare e facilmente accessibili.

Nel mondo fisico, proviamo invece a rendere alcune aree della casa “zone senza tecnologia”, cioè luoghi dove possiamo staccare completamente e concentrarci su altre attività, come la lettura, il relax, il giardinaggio e qualsiasi altra cosa vi aiuti a staccare la mente.

Tieni a mente che hai il controllo su ciò che vedi sui social

Questa regola del minimalismo digitale è fondamentale: dobbiamo dare il giusto valore al tempo che trascorriamo sui social, scegliendo innanzitutto di frequentare solo quelli che davvero ci piacciono e rispondono al nostro modo di vedere il mondo.

Ad esempio, se un valore a cui teniamo è quello dello sviluppo professionale, proviamo a puntare su Linkedin e meno sulle altre piattaforme. Inoltre, visto che in un modo o nell’altro siamo influenzati da ciò che vediamo e leggiamo online, è importante scegliere attentamente chi seguire, così come si sceglierebbero gli amici nella vita reale. Per questo motivo è bene cominciare a seguire solo persone e realtà che ci divertono, ispirano, arricchiscono o motivano.

Allo stesso modo, anche le newsletter con pubblicità invasive o contenuti che alla fine non riusciamo a leggere, per mancanza di tempo e volontà, contribuiscono ad occupare il nostro “spazio mentale”. Per questo è bene disiscriversi e mantenere solo ciò che aggiunge valore al nostro modo di vivere e alla nostra informazione o intrattenimento.

Riduci le distrazioni e ottimizza le notifiche

Le principali fonti di distrazione quotidiana che arrivano dai device e dal mondo digital sono sicuramente le notifiche, che attirano costantemente la nostra attenzione con suoni e illuminazione del display e interrompono il flusso delle attività che stiamo facendo e dei nostri pensieri.

Per vivere secondo il minimalismo digitale dovresti eliminare le notifiche non necessarie sul tuo telefono e sul computer modificando, se serve, le impostazioni di ciascuna applicazione e mantenendo solo quelle indispensabili.

Inizia gradualmente e prova ad applicare il minimalismo digitale ai vari ambiti della tua vita, come la casa, il lavoro e le relazioni. Focalizzandoti sull’essenziale potrai goderti le attività digitali che ti portano davvero valore e concentrare la tua attenzione su di esse. Chiediti cosa è davvero importante nella tua vita e come la tecnologia può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi, vedrai che man mano potrai vivere la tua vita digitale con più serenità, produttività e benessere.