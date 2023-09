Amazon Music cambia: cosa possiamo fare ora

Fonte foto: Nicole Lienemann / Shutterstock.com

Interessante novità in arrivo per gli abbonati ad Amazon Prime che utilizzano spesso l’app per smartphone di Amazon Music per ascoltare la musica: ora è possibile rendere ad "accesso libero" una playlist che abbiamo realizzato noi stessi. Ci sono regole ben precise per farlo ma, certamente, si tratta di una bella differenza rispetto al passato, che (seppur entro certi limiti) permette all’utente di ascoltare ciò che vuole anche se non ha l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited.

Amazon Music: cosa sono le Playlist ad accesso libero

Le playlist ad accesso libero esistono già su Amazon Music, che permettono all’utente di fare skip illimitati, ma i brani sono selezionati dai curatori musicali di Amazon.

L’utente può scegliere e salvare fino a 15 playlist ad accesso libero, per ascoltarle quando vuole e come vuole. C’è un apposito badge "Accesso libero" per identificare le playlist che permettono gli skip illimitati.

Queste playlist, infine, sono le uniche che possono essere ascoltate anche offline, mentre se vengono ascoltate tramite i dispositivi Echo è attivata la riproduzione casuale.

Arriva la playlist ad accesso libero personale

Amazon ha permesso agli abbonati Prime di creare una playlist ad accesso libero completamente personalizzata, con un minimo di 15 ed un massimo di 50 brani al suo interno.

Questa playlist può essere ascoltata in qualsiasi momento, anche offline e con skip illimitati. E’ anche possibile modificare (per un massimo di 10 volte al giorno) i brani inclusi nella playlist.

Per creare una playlist personalizzata ad accesso libero è necessario usare l’app di Amazon Music. Il primo passo è andare su "La mia libreria" e poi su "Playlist" e fare tap su +.

A questo punto si devono inserire almeno 15 brani nella playlist e apparirà lo switch per rendere la lista ad accesso libero.

Amazon Music: le altre novità in arrivo

Oltre a permettere agli utenti Prime di creare una playlist completamente personalizzata ad accesso libero, Amazon ha anche aumentato il numero di playlist ad accesso libero curate.

C’è poi la playlist automatica "Il mio mix", che si aggiorna ogni giorno in base alla cronologia dei brani ascoltati e ai gusti musicali mostrati dall’utente.

Infine, l’utente può ascoltare ogni settimana una selezione di nuovi album usciti di recente, che sono disponibili on demand solo per un periodo di tempo limitato.

Amazon Music senza limiti

Poter creare una playlist personalizzata ad accesso libero attingendo senza limiti (se non quello dei 50 brani al massimo) dallo sterminato catalogo musicale di Amazon è una bella possibilità per chi ama ascoltare saltuariamente la musica.

Chi, invece, ascolta regolarmente e abbondantemente i brani del catalogo quasi sicuramente ha già pensato a passare ad Amazon Music Unlimited che, come dice il nome stesso, non ha alcun limite: l’utente può ascoltare tutto, sempre, anche off line e saltando da un brano all’altro liberamente.

Amazon Music Unlimited costa 10,99 euro al mese, ma i primi 4 mesi sono gratis per chi si iscrive cliccando sul bottone che vedete in questa pagina.