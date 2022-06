Amazon ora vende le scarpe con la realtà aumentata

Amazon introduce un nuovo servizio, il Virtual Try-On for Shoes, la prova virtuale delle scarpe, che offre ai clienti la possibilità di provare, seppur utilizzando la realtà aumentata, un paio di sneakers. Per la precisione sarà possibile visualizzare come ci stanno ai piedi un paio di scarpe sportive e se una volta indossate continueranno a piacerci.

Questa innovativa funzione per ora è disponibile per i clienti Amazon del Nord America (Usa e Canada). La prova virtuale delle scarpe, inoltre, al momento è limitata (ma si fa per dire considerati i tantissimi modelli disponibili) alla scelta delle sneakers. Pertanto Amazon ha coinvolto i brand più importanti come New Balance, Adidas, Reebok, Puma, Superga, Lacoste, Asics e Saucony. Ovviamente questa esperienza di acquisto avviene da mobile, quindi da smartphone o tablet con fotocamera posteriore. La funzione è disponibile su app Amazon Shopping per iOS (su App Store dunque) e fa sapere Amazon, arriverà presto anche una versione per Android.

Come funziona la prova virtuale delle sneakers

Il funzionamento del Virtual Try-On for Shoes è piuttosto semplice. Dopo aver selezionato dal negozio su Amazon il paio di scarpe che ci interessa provare, facciamo tap sul pulsante "Prova virtuale " che troviamo sotto l’immagine del prodotto. Con il dispositivo puntiamo la fotocamera sui piedi e avremo indossato virtualmente il paio di scarpe scelto.

Potremo scegliere e cambiare velocemente i colori selezionando tra le opzioni disponibili e senza mai sfilare le scarpe che staremo indossando. Infine, sarà possibile anche scattare una foto da condividere sui social, magari per chiedere un parere o per condividere l’acquisto fatto.

Nuove esperienze di acquisto

Probabilmente, con la funzione Virtual Try-On non sarà più necessario entrare in un negozio fisico per provare un paio di scarpe (o qualunque altro accessorio o capo di abbigliamento) e poi proseguire con gli acquisti online. Questa prima presentazione di Virtual Try-On così limitata assomiglia molto a un esperimento.

Amazon, però fa sapere che questa novità piacerà ai clienti che potranno fare i loro acquisti in maniera molto più mirata e consapevole. Muge Erdirik Dogan, presidente di Amazon Fashion ha detto: “Siamo entusiasti di presentare Virtual Try-On per le scarpe e far sì che i clienti possano provare migliaia di stili e di marchi che conoscono e amano a loro piacimento, ovunque si trovino“.