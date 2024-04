Amazon Prime Day 2024: come sarà l'evento dedicato agli iscritti a Prime

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Amazon

Grandi novità per gli appassionati di shopping online: Amazon ha confermato l’arrivo della decima edizione del Prime Day, l’evento riservato agli iscritti ad Amazon Prime in programma per il prossimo luglio.

A condividere la notizia del Prime Day 2024 sui suoi canali social è stato, Doug Herrington, CEO di Amazon Stores, che ha voluto anche celebrare il successo del Prime Day 2023, durante il quale i clienti abbonati a Prime hanno acquistato più di 375 milioni di prodotti in tutto il mondo, per un risparmio stimato di oltre 2,5 miliardi di dollari.

Cifre pazzesche che, da un lato, confermano l’interesse dei consumatori sulle iniziative promosse dalla piattaforma e, dall’altro, sottolineano la volontà di Amazon stesso di organizzare eventi di portata globale, per dare maggiori opportunità di risparmio ai fedelissimi che scelgono i servizi che offre.

Amazon Prime Day 2024: cosa sappiamo

Le informazioni sull’iniziativa non sono ancora molte, ma sappiamo che riguarderà gli utenti in ben ventiquattro paesi: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Egitto, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Arabia Saudita, Singapore, Spagna, Svezia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e Regno Unito.

Gli iscritti a Amazon Prime residenti in questi paesi avranno accesso a sconti esclusivi sui migliori brand presenti sull’e-commerce, che dovrebbero riguardare tutte le categorie, incluse quelle da sempre più ambite dai consumatori come elettronica, moda, giochi e videogiochi.

Come già visto per l’edizione 2023, con buone possibilità anche l’edizione di quest’anno dovrebbe avere una durata di almeno 48 ore, con moltissimi prodotti che dovrebbero essere disponibili in sconto per tutta la durata della manifestazione e altri per un periodo di tempo limitato, sul modello delle offerte lampo, per intenderci.

Non essendo ancora disponibili tutte le informazioni ufficiali, il consiglio è quello di creare una lista desideri in modo da tenere sott’occhio i prodotti che si vogliono acquistare e, soprattutto, monitorare l’andamento dei prezzi, con la possibilità di ricevere una notifica quando qualcuno degli oggetti in lista è disponibile a un prezzo scontato.

Come partecipare al Prime Day 2024

Come accade ogni anno, anche per l’edizione 2024 del Prime Day potranno accedere alle offerte solo gli iscritti al servizio Amazon Prime.

Iscriversi è semplicissimo e per farlo basta visitare la pagina ufficiale e scoprire come accedere alle consegne veloci e senza spese di spedizione e non solo. Con l’iscrizione a Prime, infatti, l’utente ha anche accesso ai contenuti in streaming di Prime Video e Amazon Music, oltre che allo spazio di archiviazione illimitato per le foto e agli ebook gratuiti per Kindle.

Per gli appassionati di videogiochi, il servizio comprende anche sconti e titoli gratuiti da riscattare su Prime Gaming.