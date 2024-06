Amazon ha rivelato le date del Prime Day 2024, che è il decimo in Italia e sarà accompagnato da un vero e proprio Festival in Salento

Amazon ha finalmente rivelato le date del Prime Day 2024 che, in Italia, sarà la decima edizione della due giorni di sconti su centinaia di migliaia di prodotti. Proprio questo importante anniversario è il motivo che ha spinto Amazon ad organizzare un grande evento di lancio, un vero e proprio festival dedicato alla musica, all’artigianato Made in Italy e alla lettura.

Stiamo parlando del Prime Day Festival, che si svolgerà durante il week end precedente al Prime Day in una location davvero bellissima: il Salento, in Puglia.

Prime Day 2024: le date e come funziona

Le date da segnare sul calendario sono quelle del 16 e 17 luglio 2024. Il Prime Day 2024, infatti, avrà inizio alle 00:01 del 16 luglio e finirà alle 23:59 del 17 luglio e si svolgerà nel modo ormai assolutamente usuale per tutti gli iscritti ad Amazon Prime.

Le modalità, infatti, non cambiano: per partecipare al Prime Day è necessario essere iscritti al programma Amazon Prime, anche solo da pochi minuti, e cercare su Amazon le offerte Prime più adatte ai propri gusti o alle proprie necessità.

Di offerte ce ne saranno letteralmente a migliaia e, come ogni anno, saranno anche molto sostanziose. Durante il Prime Day, infatti, non è raro vedere prodotti venduti a metà prezzo, se non addirittura a meno.

Chi è già cliente Prime, comunque, può già iniziare a risparmiare sfruttando le offerte anticipate su alcuni prodotti di grandi marchi e, soprattutto, sui dispositivi e servizi di Amazon stessa: dagli smart speaker Echo agli smart display Echo Show, passando dai device Fire TV, i lettori di ebook Kindle, le videocamere Blink, i videocitofoni Ring e i router ad alte prestazioni eero.

Chi non ha ancora provato Amazon Music Unlimited può usufruire di cinque mesi gratis, mentre chi è in una zona coperta da Amazon Fresh e Amazon Supermercato può risparmiare decine di euro sul prossimo ordine.

Fino al 16 luglio, inoltre, i clienti Prime possono ottenere gratis una selezione di 15 giochi per PC presenti nel catalogo di Prime Gaming. Dalle 00:00 del 25 giugno alle 23:59 del 15 luglio, infine, Amazon offre a tutti gli iscritti a Prime uno sconto automatico del 20% su tutti i prodotti Amazon Seconda Mano.

Come prepararsi al Prime Day 2024

Come ogni anno, poiché le offerte del Prime Day saranno tantissime, il rischio è quello di perdersi nei meandri dell’e-commerce e non riuscire a trovare le offerte migliori per le proprie esigenze.

Per questo motivo è molto utile impostare notifiche personalizzate sulle offerte, usando l’app di Amazon per Android e iOS (non è possibile farlo da computer).

Chi ha già un dispositivo compatibile con Alexa, invece, può chiedere all’assistente digitale di ricevere un avviso in caso di offerta disponibile su uno dei prodotti in carrello, in Lista desideri o in Salva per dopo.

Amazon Prime Day Festival

Per festeggiare i dieci anni del Prime Day in Italia, Amazon ha organizzato un Festival in Puglia, che si svolgerà a Lecce e a Otranto. Da venerdì 12 a domenica 14 luglio, Piazza Sant’Oronzo a Lecce ospiterà un’installazione immersiva con i migliori prodotti in offerta per il Prime Day e un’esposizione dei prodotti realizzati dalle piccole e medie imprese pugliesi.

Sabato 13 luglio, alle ore 21:30, sempre a Lecce, ci sarà lo showcase musicale Amazon Music con i The Kolors, che si esibiranno al Convento dei Teatini. Nella stessa location, ma domenica 14 luglio alle 21:30, ci sarà l’evento Prime Reading con Elisa De Marco (meglio nota come Elisa True Crime).

A Otranto, invece, da venerdì 12 a domenica 14 luglio, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, tutti i visitatori potranno fare una lunga serie di esperienze legate al mondo Amazon, che permetteranno loro di scoprire i prodotti e i servizi del gigante del Web.

Tutti gli eventi del Prime Day Festival saranno gratuiti, ma per gli showcase è necessaria la prenotazione del posto tramite il sito del Prime Day Festival.