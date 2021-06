Amazon Prime Day Show: tre star internazionali per l'evento 2021

L’appena annunciato Amazon Prime Day 2021 sarà preceduto dall’Amazon Prime Day Show, un evento online in streaming che vedrà protagonisti tre star internazionali di grossissimo calibro: Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi. In Italia, poi, ci sarà anche il Prime Day Live con Gaia e Pinguini Tattici Nucleari, con conduzione di Victoria Cabello.

Durante Prime Day Live italiano sarà possibile, tramite un apposito pulsante di donazione, supportare la Missione di Make-A-Wish Italia, una Onlus che dal 2004 realizza i desideri di bambini e ragazzi gravemente malati. Sempre a questo fine è poi disponibile una lista Amazon tramite la quale gli utenti Amazon potranno fare doni ai bambini. L’Amazon Prime Day Show è una iniziativa di Amazon Music finalizzata a celebrare il Prime Day, 48 ore di offerte sull’e-commerce più famoso del mondo. La data di lancio dello show è il 17 giugno, ma i suoi contenuti saranno disponibili per tutti (anche per i non abbonati Prime) per i trenta giorni successivi. Ecco cosa prevede la scaletta dell’evento.

Amazon Prime Day Show: Billie Eilish

L’evento Prime Day Show X Billie Eilish è stato prodotto da Fremantle e Amazon Studios ed è diretto da Billie Eilish e Sam Wrench. E’ ambientato a Parigi e consiste in una serie di spettacoli cinematografici per una durata complessiva di circa 27 minuti.

Durante questo evento saranno presentati anche alcuni nuovi brani musicali tratti dal prossimo album di Billie Eilish, Happier Than Ever.

Amazon Prime Day Show: H.E.R.

L’evento Prime Day Show X H.E.R. è invece ambientato al Dunbar Hotel, luogo simbolo della cultura black nella Los Angeles degli anni ’30 e ’40. H.E.R. si esibirà in un tributo a questo luogo iconico reimmaginandolo nel 2021, con musiche tratte dal suo album Back Of My Mind.

L’evento è prodotto da Fremantle, Wolf + Rothstein e Amazon Studios e dura circa 25 minuti.

Amazon Prime Day Show: Kid Cudi

Il terzo evento che comporrà l’Amazon Prime Day Show, cioè Prime Day Show X Kid Cudi, ha come ambientazione la Luna e come colonna sonora la i brani dell’album album Man on the Moon III, eseguiti in collaborazione con l’International Space Orchestra, la prima orchestra al mondo composta da scienziati spaziali.

Prime Day Show X Kid Cudi è prodotto da Fremantle, Wolf + Rothstein, MAS SOLAR e Amazon Studios e dura circa 25 minuti.

Amazon Prime Day Live Italia

Infine, in Italia, il 18 giugno in diretta streaming a partire dalle 18 si terrà l’Amazon Prime Day Live Italia con gli artisti italiani Gaia e Pinguini Tattici Nucleari. La conduzione sarà di Vittoria Cobello e ci sarà anche la partecipazione dei due streamer Pietro Morello e Ckibe ai quali è stato affidato il pre-show.

Come vedere l’Amazon Prime Day Show 2021

Tutti e tre gli episodi del Prime Day Show saranno disponibili in anteprima mondiale a partire dal 17 giugno su Amazon Prime Video. Li potranno vedere tutti, per 30 giorni, con o senza abbonamento Prime.

Il Prime Day Live si terrà invece il giorno dopo e sarà visibile o sul canale Twitch di Amazon o direttamente dall’app Amazon Prime.

