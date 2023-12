Il remake del film One Day è pronto

Fonte foto: Netflix

Tanti hanno amato il film One Day del 2011, emozionandosi per l’interpretazione degli attori Anne Hathaway e Jim Sturgess. Con una dinamica ormai familiare in questi ultimi anni, la storia d’amore tra Dexter ed Emma ha fatto il giro ed è pronta a tornare sugli schermi con un nuovo cast e un nuovo formato, ovviamente a puntate. La serie One Day avrà 14 episodi e uscirà fra pochi mesi su Netflix. Sarà sempre ispirata, come anche il film, all’omonimo libro best-seller di David Nicholls pubblicato nel 2009. Nicholls è produttore esecutivo della serie tv insieme a Roanna Benn, Jude Liknaitzky e Nicole Taylor.

Chi sono gli attori di One Day

Emma e Dexter, i protagonisti di One Day, nella serie avranno il volto di Ambika Mod e Leo Woodall. Mod è nota soprattutto per il suo ruolo nella miniserie This is going to hurt (su Disney+), ma ha recitato anche, tra le altre cose, nella miniserie I Hate Suzie (su NOW).

Woodall ha recitato tra le altre cose nel film Cherry di Joe Russo, ma è conosciuto soprattutto per il ruolo di Jack nella seconda stagione di The White Lotus (su NOW). Prossimamente sarà anche nel cast di Citadel (Prime Video).

Nel cast della serie One Day ci saranno inoltre Essie Davis (che interpreta Alison Mayhew), Tim McInnerny (che sarà Stephen Mayhew), Amber Grappy (Tilly), Jonny Weldon, Eleanor Tomlinson (nei panni di Sylvie), Joely Richardson (nel ruolo di Helen Cope) e Toby Stephens (nel ruolo di Lionel Cope).

Tra gli interpreti della serie ci saranno anche Jonny Weldon, Brendan Quinn, Billie Gadsdon, Adam Loxley, Tim Preston, John Macmillan, Rebekah Murrell, Jodie Price, Sophie Wolff, Joseph Pharoah, Meghan Treadway, Ella-Rae Smith, Mathilde Thomine Storm, Sam Swan, Beth Lindsey, Mark Rowley, Anthony Calf, Edouard Chény, Emily Eaton-Plowright, John Tueart e Hannah van Vliet.

La trama della serie One Day

Come noto, la trama di One Day racconta la complicata storia d’amore lunga decenni tra Emma Morley e Dexter Mayhew Dexter. Secondo quanto dichiarato dall’attrice Ambika Mod nel 2022, la serie porterà in scena più materiale tratto dal libro omonimo rispetto a quanto ha fatto il film del 2011.

I due si conoscono per la prima volta il 15 luglio 1988, durante la serata della loro cerimonia di laurea. Le loro strade si dividono già dalla mattina seguente, ma sono destinate a incrociarsi nuovamente ogni anno il 15 luglio, per i successivi vent’anni. Ogni puntata della serie mostrerà i protagonisti cresciuti di un anno a un punto diverso delle loro vite, tra gioie, dolori e cambiamenti.

Quando esce la serie One Day

La serie One Day, ironizza Netflix, uscirà giusto in tempo per San Valentino. Gli episodi della serie tv britannica, diretta da Molly Manners, saranno infatti disponibili in streaming sulla piattaforma dall’8 febbraio 2024.