Offerte Prime Day 2023: i migliori elettrodomestici con sconti esagerati

Fonte foto: Condizionatore portatile Electrolux Comfort 600

Smartphone, smartwatch e smart TV, finora vi abbiamo parlato delle grandi promo che troviamo su Amazon su questi prodotti. Ma c’è un’altra categoria che merita la nostra attenzione: gli elettrodomestici. Da sempre tra i prodotti più amati dagli italiani quando è tempo di sconti. Elettrodomestici per la casa che oramai sono diventati sempre più intelligenti e smart, seguendo perfettamente l’evoluzione che sta avendo il mercato. E noi di Libero Tecnologia abbiamo deciso di raccogliere in questa guida all’acquisto tutte le migliori offerte del Prime Day 2023 (dovete essere veloci, l’evento scade alle ore 23:59 del 12 luglio) per quanto riguarda gli elettrodomestici. L’articolo è suddiviso per categorie: condizionatori portatili, friggitrice ad aria, robot aspirapolvere, ecc. In ogni paragrafo trovate una lista con quelle che secondo noi sono le migliori promo per i prodotti migliori: basta cliccare sul link e accederete direttamente alla pagina prodotto.

Offerte Prime Day 2023: condizionatore portatile

È l’elettrodomestico dell’estate, il più desiderato dagli italiani. Stiamo parlando del condizionatore portatile, l’unica soluzione possibile per coloro che non possono montare un climatizzatore a parete. Con il caldo che sta cominciando a farsi sentire, non c’è occasione migliore del Prime Day per acquistarne uno per la vostra abitazione o per l’ufficio. Di modelli in offerta ce ne sono molti, alcuni anche con sconti che superano il 50%.

Cosa tenere in considerazione per scegliere il condizionatore perfetto da comprare per la vostra abitazione? In primis la potenza: in base a quanto è grande l’abitazione e la stanza dove metterlo è necessario acquistare un climatizzatore con un tot di BTU (l’unità di misura utilizzata per questi dispositivi). Solitamente serve un condizionatore portatile con almeno 9.000BTU.

Offerte Prime Day 2023: robot aspirapolvere

Da quando sono entrati nelle abitazioni degli italiani, non ne sono più usciti. Stiamo parlando dei robot aspirapolvere, questi piccoli elettrodomestici che hanno semplificato la pulizia dell’abitazione. Averne uno in casa permette di dedicare maggior tempo ai propri hobby e molto meno alla pulizia del pavimento. Oramai sul mercato se ne trovano tantissimi, così come tantissime sono le offerte disponibili su Amazon per questo Prime Day 2023. C’è veramente l’imbarazzo della scelta: si va da modelli un po’ più semplici e che costano anche meno di 200€, fino a robot aspirapolvere top di gamma con stazione per lo svuotamento e sensori di ultima generazione che mappano alla perfezione tutta l’abitazione.

Quale robot aspirapolvere comprare al Prime Day? Non è una domanda a cui dare una risposta semplice, dipende molto dal budget a disposizione e da quanto è grande l’abitazione. Viste le ottime promo disponibili in questi due giorni di offerte, vi consigliamo di puntare dispositivi con un prezzo di listino elevato (magari in grado anche di lavare il pavimento) e che oggi troviamo a un ottimo prezzo, in modo da avere la sicurezza di un prodotto top di gamma.

Offerte Prime Day 2023: friggitrice ad aria

Un altro tra gli elettrodomestici di maggior successo degli ultimi anni è la friggitrice ad aria. Un forno ventilato super compatto che permette di cucinare in pochissimo tempo tanti piatti differenti: dai fritti, ai dolci, fino ad arrivare alle verdure grigliate e alla carne. Molto dipende dal modello che si acquista, dalle modalità di cucina supportate e dalla dimensione. Sul mercato ce ne sono tantissime, tutte con prezzi e funzionalità differenti. E in questo Prime Day ne troviamo alcune anche con sconti incredibili che superano il 60%, come ad esempio la Moulinex Easy Fry Deluxe.

Quale friggitrice ad aria acquistare? Il primo elemento da valutare è la grandezza: più è numerosa la famiglia, più grande deve essere la friggitrice ad aria. In secondo le modalità di cottura: se volete sbizzarrirvi con tanti piatti differenti, il nostro consiglio è di comprare un modello abbastanza recente.

Macchina per il caffè: le migliori offerte del Prime Day 2023

Una delle passioni degli italiani è bere un buon caffè per colazione e dopo i pasti (e ogni volta che lo si vuole). Se siete alla ricerca di una buona macchina per il caffè in offerta, il Prime Day 2023 è l’evento che fa per voi. Ci sono tantissimi modelli con sconti elevati e al minimo storico. Si va da alcuni modelli un po’ più piccoli, fino alle macchine semi-professionali con le quali poter fare anche un cappuccino come quello del bar. Ecco quelle che abbiamo scelto per voi.

Offerte Prime Day 2023: scopa elettrica

La tecnologia ha fatto passi da gigante, anche per quanto riguarda le scope elettriche. Sebbene sul mercato troviamo i robot aspirapolvere che ne vorrebbero prendere il posto, gli aspirapolveri sono ancora molto in voga, grazie soprattutto alle novità tecnologiche lanciate negli ultimi anni. Quindi, se stavate cercando una nuova scopa elettrica, quale momento migliore di questo per acquistarla? Nella lista qui in basso trovate tutte le migliori offerte che abbiamo selezionato per voi.

Offerte Prime Day 2023: le altre offerte

In questo ultimo paragrafo vi proponiamo alcune delle migliori offerte disponibili su tutti gli altri elettrodomestici in questo Prime Day: si va dai robot per la cucina fino ad alcuni accessori molto utili.

