Amazon Prime Video aggiunge lo Store per acquistare e noleggiare film

Novità in arrivo per i clienti italiani di Amazon Prime Video: adesso è possibile acquistare o noleggiare i film. Nella pagina Web di Amazon Prime Video e nelle app per smartphone è infatti comparsa la tab “Store”, dalla quale si accede al nuovo catalogo.

Un catalogo che si aggiunge a quello dei film già disponibili con il normale abbonamento Prime e che è diviso, come l’altro, in categorie facili da sfogliare: film più popolari, appena usciti, per bambini e la famiglia, d’azione e avventura, commedie, drammatici, romantici, horror, documentari. Non manca una sezione di film in inglese con sottotitoli, per esercitarsi con questa lingua straniera o semplicemente per vedere un film senza il filtro del doppiaggio italiano. L’acquisto e la vendita di film su Amazon Prime Video è già disponibile per tutti gli abbonati Prime.

Amazon Prime Video Store: quanto costa noleggiare i film

I prezzi dell’acquisto e il noleggio dei film su Amazon Prime Video variano in base alla risoluzione scelta: HD, per guardarli su un grande schermo o sulla Tv, SD per smartphone e tablet. Alcuni film sono disponibili sia per l’acquisto che per il noleggio, altri solo per l’acquisto. Quasi tutti i film si possono noleggiare in HD a 4,99 euro o in SD a 3,99 euro, o comprare a 13,99 euro o 11,99 euro. Comprando un film lo potremo vedere quando vogliamo, per sempre, noleggiandolo abbiamo invece 30 giorni per la prima visione e 48 ore per rivederlo successivamente. Sia i film in noleggio che quelli acquistabili hanno gli stessi termini di utilizzo dei normali film inclusi in Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video Store: evitare gli acquisti accidentali

Aprendo la pagina Web, o quella dell’app, relativa ad ogni film possiamo leggere la sinossi del film, la regia, gli attori, il genere, le lingue e i sottotitoli disponibili e poi troviamo 4 pulsanti: Guarda il trailer, Noleggia, Acquista, Altre opzioni di acquisto e Aggiungi alla lista video. È molto facile sbagliare pulsante, presi dalla foga di vedere il trailer ma, per fortuna, è possibile annullare un acquisto fintanto che non iniziamo la visione del contenuto scelto per sbaglio. In alternativa la stessa Amazon suggerisce di impostare un PIN per lo sblocco degli acquisti/noleggi. Un’idea da prendere assolutamente in considerazione se il nostro account Amazon Prime Video è usato anche da bambini.

Amazon Prime Video Store: i film disponibili

La libreria di titoli disponibili è molto vasta: ci sono film usciti di recente o i grandi classici che hanno fatto la storia. Inoltre, su Amazon Prime Video Store verranno pubblicati anche titoli che sarebbero dovuti uscire al cinema in questo periodo e che a causa del Covid-19 hanno dovuto trovare delle valide alternative. Già adesso è disponibile “Trolls World Tour“, film d’animazione che sarebbe dovuto uscire nel weekend di Pasqua e che invece è stato rilasciato sulle piattaforme di video in streaming.