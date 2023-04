Amazon Prime Video: cos'è il nuovo Dialogue Boost

Spesso le persone si lamentano del fatto che sia impossibile ascoltare bene i dialoghi di una puntata di una serie TV o di un film. Il problema è particolarmente fastidioso nei film d’azione e in quelli di fantascienza, con molti rumori come esplosioni, aerei, elicotteri ed effetti audio speciali di vario tipo. Ma è presente anche nei film di altri generi con una colonna sonora ricca di sfumature, ad esempio quelle con molti brani orchestrali.

Il motivo di tutto questo è il fatto che, generalmente, le nuove Smart TV non hanno un buon impianto audio poiché sono troppo sottili: lo spazio interno è insufficiente a ospitare speaker di elevata potenza e di buona qualità e il suono è sempre un po’ impastato.

In molti affrontano questo problema acquistando una soundbar o un impianto audio esterno, da collegare alla TV via Bluetooth o tramite cavo HDMI. La soluzione quasi sempre risolve il problema, ma ha un costo in termini di soldi e di spazio occupato dall’impianto. Va ancor peggio se si guardano i contenuti in streaming da smartphone, laptop o tablet senza le cuffie. In questo caso collegare un impianto audio esterno è spesso persino impossibile.

La piattaforma di streaming Prime Video, però, ha trovato una prima soluzione e per ovviare a questo fastidioso problema, grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale, propone una nuova funzione chiamata Dialogue Boost.

Dialogue Boost: come funziona

Dialogue Boost analizza l’audio originale di un film o di una serie e identifica, grazie all’intelligenza artificiale, i punti in cui il dialogo è meno chiaro a causa della musica di sottofondo o degli effetti sonori. Le frequenze sonore dei dialoghi vengono così isolate e il loro volume (e solo il loro) viene aumentato, affinché si sentano meglio. In questo modo il parlato si sente nettamente meglio e non è necessario alzare troppo il volume generale per capire cosa stiano dicendo gli attori.

Come avviare il Dialogue Boost

Nella pratica, Dialogue Boost è una traccia audio come quella delle singole lingue in cui è disponibile il contenuto. Anzi, due tracce: Diaolgue Boost Alto e Dialogue Boost Medio.

E’ già possobile ascoltare in questa modalità alcune Serie TV Amazon Originals in lingua originale come "Tom Clancy’s Jack Ryan", "The Marvelous Mrs. Maisel" e "Harlem", oltre a film come "The Big Sick", "Beautiful Boy" e "Being the Ricardos". La funzione sarà resa disponibile anche su altri titoli nel corso nel corso di quest’anno.

Non ci sono indicazioni speciali, invece, sulla disponibilità di Dialogue Boost in altre lingue oltre all’inglese. Certamente, però, Amazon ha focalizzato che c’è un problema di ascoltabilità dei dialoghi e sta cercando di risolverlo e, di conseguenza, possiamo sperare nell’arrivo di Dialogue Boost anche in Italiano.