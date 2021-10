Amazon Prime Video: film e serie tv in arrivo a novembre 2021

Ogni mese la piattaforma di streaming Amazon Prime Video aumenta la sua offerta con tante serie televisive e film per i propri utenti. Anche in questo mese di novembre 2021 sono molti i nuovi titoli da guardare e a cui appassionarsi.

Dopo il rilascio del remake del cult horror So cosa hai fatto e Anni da cane lo scorso ottobre, sono diverse le novità in arrivo, compresi anche i titoli Amazon Exclusive e Amazon Original. Tra questi troviamo Vita da Carlo, la serie tv autobiografica dell’ironico attore e regista Carlo Verdone, la terza stagione di Hanna e della nuova serie fantasy La ruota del tempo. Tra i film in arrivo a novembre troviamo Ben: Respira, il docu-film sulla vita del cantante Benjamin Mascolo, tra la malattia rara che l’ha colpito e gli ha rivoluzionato la vita e l’amore per la sua futura sposa e attrice Bella Thorne. Ecco le principali serie TV e film in arrivo a novembre 2021.

Vita da Carlo

La serie televisiva biografica sulla vita dell’attore e regista Carlo Verdone, che descrive in modo ironico la vita privata del personaggio pubblico. Tra amici, amori, passione per la farmacia e la volta in cui gli chiesero di candidarsi a sindaco di Roma, Verdone ripercorre la sua vita.

La nuova seria comedy Vita da Carlo fa parte del catalogo Amazon Original e sarà disponibile in streaming dal prossimo 5 novembre.

La ruota del tempo

La ruota del tempo è la nuova serie fantasy in arrivo su Prime Video basata sui romanzi best-seller di Robert Jordan. I fan del genere fantasy hanno grandi aspettative dopo aver visto il primo trailer rilasciato da Amazon e possono contare già su una seconda stagione per le vicende di Moiraine, il mondo epico in cui la magia è reale e solo una selezione di donne è in grado di usarla.

La ruota del tempo sarà disponibile in streaming su Prime Video a partire dal prossimo 19 novembre.

Always Jane

Non mancano le docu-serie nel catalogo di novembre di Prime Video, con l’arrivo di Always Jane, che parla della storia dell’adolescente transgender Jane Noury.

Always Jane arriverà in streaming sulla piattaforma di Amazon Prime Video dal prossimo 12 novembre.

Hanna: la terza stagione

I fan della killer Hanna che cerca di distruggere dall’interno l’organizzazione Utrax con l’aiuto della sua storica nemica Marissa Wiegler torna in streaming con i nuovi episodi della terza stagione.

Le nuove avventure di Hanna saranno disponibili in streaming a partire dal prossimo 24 novembre.

Ben: Respira

Nel catalogo di novembre non manca spazio per un docu-film sulla malattia e la vita di Benjamin Mascolo, il cantante ed ex parte del duo Benji e Fede. Il docu-film si chiamerà Ben: Respira, e vedrà il cantante raccontare le sue esperienze e di come ha cambiato vita dopo la malattia.

Ben: Respira è il docu-film in arrivo su Prime Video il prossimo 12 novembre.

