Amazon Prime Video: i migliori film di Natale da vedere in streaming

Ormai siamo entrati nel vivo: dicembre è iniziato e le festività natalizie sono alle porte. Questo è il mese dei doni, delle emozioni e della magia. Allora perché non coronarlo con tanti bei film da guardare nelle prossime settimane? Le piattaforme di streaming offrono davvero tanti titoli.

Amazon Prime Video per l’occasione ha creato la sezione “Film di Natale” che può essere raggiunta accedendo alla pagina principale e scorrendo lungo le diverse categorie. Qui campeggiano tanti titoli perfetti per questo periodo: dalle divertenti commedie di Aldo Giovanni e Giacomo, ai classici del cinema come Il Grinch. Non mancano naturalmente film d’animazione e pellicole adatte a bambini e ragazzi, i veri protagonisti di questo periodo. Nell’attesa che i cinema riaprano, si può organizzare in casa una serata insieme a tutta la famiglia: basterà un comodo divano, pop-corn e un film da guardare tutti insieme. Ecco alcuni titoli disponibili su Prime Video.

Amazon Prime Video: film di Natale per bambini e ragazzi

Iniziamo con una carrellata di titoli adatti a tutti. Tra i film da riguardare ogni anno spicca Il Grinch, pellicola cult degli anni 2000 con Jim Carrey nel ruolo di protagonista. Racconta le vicende di una creatura che odia il Natale, ma che nel corso dell’avventura verrà contagiata dalla sua magia.

Conciati per le Feste è un film con Denny De Vito uscito nel 2006 e segue le vicende legate ad una gara di decorazioni natalizie e in particolare la lotta tra Steve e Buddy per l’ottenimento della decorazione più bella del quartiere.

Lo Schiaccianoci è l’ideale per tutta la famiglia: racconta la storia della piccola Marie che dopo aver ricevuto come regalo di Natale uno schiaccianoci, inizia a sognare un mondo magico e un’avventura straordinaria.

Mariah Carey’s – All I want for Christmas is you è un film di animazione basato proprio sull’omonima canzone di Natale interpretata dalla cantante Mariah Carey. Racconta la splendida amicizia tra Mariah e il suo cucciolo.

Ci sono tanti altri film che vedono protagonisti gli animali e saranno particolarmente apprezzati dai più piccoli: Un Alce sotto l’Albero, I 12 cani di Natale, Shelby – il cane che salvò il Natale e altri.

Non mancano poi i film Amazon Original da guardare a Natale e non: da The Snowy Day alle avventure del Gruffalò.

Infine, ci sono numerose novità natalizie in arrivo a dicembre su Prime Video: 10 giorni con Babbo Natale sarà disponibile il 4 dicembre, ma anche Il Giardino Segreto, che verrà trasmesso dal 18 dicembre in streaming.

Amazon Prime Video: altri film da guardare a Natale

Chi invece vuole godersi una serata solitaria davanti ad un bel film di Natale ha una scelta davvero vasta. Non mancano le commedie italiane, come la Banda dei Babbi Natale di Aldo Giovanni e Giacomo o Quo Vado? La Pellicola di Checco Zalone.

Inoltre, sono già disponibili tante commedie romantiche: una delle più famose è sicuramente Loveactually, ma questo è il periodo perfetto per riguardarla.

Insomma, la scelta è davvero vasta e si potrebbe addirittura scegliere un film diverso da guardare al giorno, come una sorta di calendario dell’Avvento dello streaming.

