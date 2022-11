Disney+ con pubblicità arriva l'8 dicembre: quanto costa

Che la piattaforma di streaming Disney+ avrebbe introdotto un piano base con pubblicità lo si sapeva già da tempo. Ora, però, sappiamo anche quando arriverà questo nuovo abbonamento economico: l’8 dicembre, negli Stati Uniti. La conferma arriva dalla stessa Disney, che ha aggiornato le pagine di informazione sui piani disponibili all’interno del suo sito Web americano. Da tali pagine emergono tutti i dettagli ufficiali su come sarà il nuovo piano "Disney+ Basic (with ads)".

Disney+ con pubblicità: quanto costa

Disney+ Basic (with ads) è il nome inglese del nuovo piano, che quasi certamente si tradurrà in "Disney+ Base con pubblicità" quando il nuovo abbonamento arriverà anche nel nostro Paese, presumibilmente nel primo trimestre 2023.

In realtà, però, gli abbonamenti con pubblicità saranno 3 e non 1 perché ci saranno anche due pacchetti:

Disney+ Basic (with ads) – 7,99 dollari/mese

Bundle Duo Basic: Disney+ & Hulu (with ads) – 9,99 dollari/mese

Bundle Trio Basic: Disney+ & Hulu & ESPN+ (with ads) – 12,99 dollari/mese

L’abbonamento con pubblicità non prevede differenze tecniche di qualità o risoluzione dei contenuti, né limitazioni sui dispositivi supportati. Impedisce, però, di scaricare i contenuti per guardarli offline.

L’abbonamento senza pubblicità diventa Disney+ Premium e il suo prezzo sale a 10,99 dollari/mese.

Disney+ con pubblicità: quali e quanti spot

I tre abbonamenti (with ads) a Disney+ prevedono la visione di spot pubblicitari prima e durante i contenuti, sia film che show e serie TV, per un totale di circa 4-5 minuti di pubblicità per ogni ora.

Anche questi piani, però, prevedono uno stop ad ogni tipo di pubblicità quando a guardare i contenuti è un bambino (cioè quando si usa il profilo Kids), quando si guardano contenuti Disney Junior e quando si guardano altri contenuti per bambini e ragazzi, classificati come TV-Y, TV-Y7, TV-Y7-FV (sono diversi gradi del Parental Control americano).

Disney precisa che non sarà possibile saltare le pubblicità ma che potrà capitare di vedere alcuni spot anche in caso di abbonamento Premium senza pubblicità: in questo caso si tratta di pubblicità non gestite da Disney, ma presenti nel contenuto stesso e quindi non evitabili.