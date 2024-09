YouTube ora mostra le pubblicità quando il video è in pausa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

YouTube sta sperimentando una nuova modalità dedicata agli annunci pubblicitari con dei brevi spot che verranno riprodotti quando un video viene messo in pausa

Fonte foto: AngieYeoh / Shutterstock.com

Brutte notizie per gli utenti che utilizzano YouTube in versione free: la pubblicità sta per diventare ancora più abbondante all’interno della piattaforma di streaming.

Fino a questo momento gli utenti erano abituati a visualizzare diversi annunci pubblicitari prima del contenuto in riproduzione e, nelle clip di maggiore durata, anche durante il contenuto stesso. Ora, però, le cose stanno per cambiare e la pubblicità arriva anche quando si mette il video in pausa.

La nuova pubblicità su YouTube

Per il momento, stando alle conferme di YouTube, le pubblicità sui video in pausa sono ancora in fase sperimentale e appaiono solamente con gli annunci su YouTube TV (e dunque su smart TV) e solo per pochissimi inserzionisti.

Si tratta, per ora, di spot da 30 secondi che vanno in riproduzione sul lato destro dello schermo quando si mette in pausa. Il video che si sta guardando, invece, viene ridimensionato e posizionato a sinistra.

Gli utenti possono decidere di chiudere l’annuncio tramite l’apposito pulsante oppure, se interessati all’offerta, ottenere maggiori informazioni al riguardo. Ma non è ancora chiaro se questa pubblicità resterà skippabile per sempre o meno.

Anche se non c’è ancora una tempistica confermata, la cosa sarà estesa quanto prima a tutti gli inserzionisti sulla piattaforma e anche all’applicazione “regolare”, una decisione maturata dopo le opportune verifiche da parte del colosso dello streaming che hanno confermato le enormi potenzialità economiche di questo nuovo sistema.

La notizia, tuttavia, era nell’aria già da un po’ e i primi test su un numero ridotto di inserzionisti erano iniziati già del 2023; visti poi i buoni risultati ottenuti, l’azienda ha deciso di passare alla fase successiva offrendo la funzionalità a tutti gli inserzionisti che utilizzano il sito.

Inoltre, fino a questo punto non è stato ancora specificato in che modo si gestirà il servizio sulle altre piattaforme, è chiaro che da mobile una divisione dello schermo del genere sarebbe molto più complessa. Ignota anche la modalità di selezione degli annunci visualizzati e se potranno essere personalizzati in base ai feedback degli utenti.

Come rimuovere la pubblicità da YouTube

Nonostante in molti continuino ad usare degli adblocker (disponibili solo su PC), non è ovviamente possibile eliminare gli annunci pubblicitari su YouTube e, anzi, è la piattaforma stessa che penalizza chi usa questi tool per il blocco delle pubblicità, aumentando i tempi di caricamento del video o, in certi casi, bloccandone addirittura l’avvio.

L’unica alternativa, possibile, è quella di abbonarsi a YouTube Premium , che ha un costo mensile di 6,99 euro per il piano Studenti, che diventano 11,99 euro per l’abbonamento individuale e 17,99 euro per il piano famiglia (che include cinque account al massimo).