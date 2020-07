Amazon Prime Video, serie TV e film in uscita ad agosto 2020

Agosto è alle porte. Che tu stia per andare finalmente in ferie oppure sia appena tornato dalle vacanze, hai una certezza: non vedi l’ora di guardare una nuova serie tv o un bel film sul divano di casa tua, magari con l’aria condizionata al massimo e un bel succo di frutta per rinfrescarti.

Amazon Prime Video non ti delude neanche per il mese più caldo dell’anno, anzi contribuisce ad alzare le temperature: agosto 2020 sarà un mese caldissimo dal punto di vista dei titoli in catalogo, tra film famosi, novità in anteprima e nuove attesissime stagioni. Dal thriller Arkansas alla pellicola intitolata In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon con Shia LaBeouf e Dakota Johnson, fino a diversi film italiani tra cui Puoi Baciare Lo sposo. Non mancheranno tante serie tv, come Clifford, The Hear, Top Gear e Jessy e Nessy. Insomma, l’elenco è abbastanza lungo e vario, non rimane che appuntare la data di uscita di tutte le novità.

Film in uscita ad agosto 2020 su Amazon Prime Video

Il colosso dell’e-commerce ha tante sorprese per il suo pubblico il prossimo mese. Tra i film originali e in esclusiva e altri conosciuti, Amazon Prime Video sarà in grado di soddisfare ogni gusto.

Il primo film che ti consigliamo è una produzione italiana: Puoi Baciare lo Sposo uscirà sulla piattaforma il 1° agosto 2020. È una pellicola del 2018 che racconta la storia di Antonio e Paolo, due ragazzi innamorati che per sposarsi e coronare il loro sogno d’amore devono superare diverse difficoltà, tra cui il disaccordo dei genitori. Il secondo film italiano in catalogo è Una Festa Esagerata disponibile da 7 agosto. Racconta la storia della famiglia Perascandolo impegnata nell’organizzazione dei 18 anni della figlia Mirea. La sfarzosa festa viene messa a rischio da un incidente.

Il 10 agosto arriverà sulla piattaforma Upgrade, film del 2018 focalizzato sulla figura di Grey Trace, che in seguito a un tentativo di rapina perde la moglie e rimane paralizzato. Dopo aver lavorato per recuperare le forze vuole vendicarsi.

Escobar – il fascino del male è uno dei film biografici più famosi in uscita il 19 agosto. È una produzione del 2017 che racconta la vita di Pablo Escobar basandosi sul libro di Virginia Vallejo, Amando Pablo, odiando Escobar. Un’altra pellicola cult è Amabili Resti che sarà disponibile il 20 agosto e ci sarà anche Capone, scritto e diretto da Josh Trank e dal 21 agosto 2020 potremo vedere il film Chemical Hearts, tratto dal romanzo di Krystal Sutherland.

Arkansas è tra le novità di Amazon Prime Video, è stato distribuito negli Stati Uniti in streaming on demand dal 5 maggio. Diretto da Clark Duke, racconta le vicende di Kyle e Swim, due criminali che lavorano per il potente narcotrafficante Frog. Nel cast troviamo lo stesso Clark Duke ma anche Liam Hemsworth, Vince Vaughn e John Malkovich

In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon arriverà in streaming il 6 agosto 2020. Diretto da Tyler Nilson e Michael Schwartz racconta la storia di Zack, ragazzo affetto da sindrome di Down che vuole diventare un wrestler e per questo scappa di casa. Nel suo viaggio incontrerà Tyler, uno strano fuorilegge anche lui in fuga.

Serie tv ad agosto 2020 su Amazon Prime Video

La gara più dura del mondo: Eco-Sfida alle isole Fuji è la serie da 10 episodi che uscirà il 14 agosto. Si tratta di un programma a metà tra documentario e una sfida a livelli ed è condotto da Bear Grylls. Una sessantina di squadre si sfideranno in una gara tra foreste, torrenti d’acqua e luoghi immersi nella natura selvaggia. L’obiettivo è dimostrare di poter sopravvivere anche nelle condizioni più dure del Pianeta.

Il 1° agosto arriveranno su Amazon Prime Video le 8 stagioni di 24, serie tv thriller incentrata sulla figura di Jack Bauer, un agente federale impegnato nel risolvere i casi in modo spesso anti convenzionale. Lo stesso giorno arriverà Misfits, la serie tv britannica che segue le vicende di un gruppo di ragazzi con misteriori superpoteri.

Tra le altre serie tv da guardare segnaliamo i nuovi episodi di Clifford che saranno disponibili dal 7 agosto 2020 e la seconda stagione di Jessy e Nessy che si potrà guardare dal 7 agosto. Nel catalogo di Prime Video appariranno anche Top Gear (1 agosto) e The Head (5 agosto).