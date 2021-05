Amazon Prime Video: tutte le serie tv in arrivo a giugno

Arriva ufficialmente l’estate su Amazon Prime Video e la piattaforma di streaming la accoglie con tanti nuovi film e serie tv pensati per ogni gusto. Tante le produzioni originali, tra cui il nuovo programma di Jeremy Clarkson: il creatore di Top Gear si sposta dalla strada alla campagna e conduce il suo nuovo reality “Clarkson’s Farm".

Accanto a lui arriveranno anche altri titoli Amazon Original, come la settima e ultima stagione di “Bosch" e l’attesa serie tv “Solos" con tante star internazionali, come Morgan Freeman, Anne Hathaway e Helen Mirren, Uzo Aduba, Nicole Behari e altri. Per quanto riguarda i programmi italiani, a giugno tornerà la seconda stagione Celebrity Hunted, che per questa edizione vede come protagonisti alcuni dei presentatori, attori e cantanti italiani, da Vanessa Incontrada a Stefano Accorsi fino a Diletta Leotta. Tra le serie in arrivo a giugno ci sarà anche Dom. Oltre a questi, non mancheranno film e serie tv già famosi, sarà quindi un’occasione per riguardarli e trascorrere una serata in relax davanti alla smart tv o altro dispositivo. Ecco nel dettaglio il calendario delle uscite.

Amazon Prime Vide, novità di giugno: serie e show originali e in esclusiva

Giugno sarà un mese intenso e ricco di novità. Tante le serie tv e gli show Amazon Original o distribuiti nella piattaforma in esclusiva. Ecco i titoli in arrivo:

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo (stagione 2) – 18 giugno : racconta l’avventura e la fuga di sette personaggi famosi, ovvero Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie insieme alla rapper M¥ss Keta, Diletta Leotta e Achille Lauro in coppia con Boss Doms.

: racconta l’avventura e la fuga di sette personaggi famosi, ovvero Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie insieme alla rapper M¥ss Keta, Diletta Leotta e Achille Lauro in coppia con Boss Doms. Dom – 4 giugno: un crime drama in otto episodi che racconta la storia di un ragazzo e la sua ascesa nei clan della droga

un crime drama in otto episodi che racconta la storia di un ragazzo e la sua ascesa nei clan della droga Clarkson’s Farm – 11 giugno : uno show all’insegna della sopravvivenza e dello spirito di adattabilità, che vede come protagonista Jeremy Clarkson.

: uno show all’insegna della sopravvivenza e dello spirito di adattabilità, che vede come protagonista Jeremy Clarkson. Solos – 25 giugno: serie antologica in sette episodi che riflette sul significato della vita e dei rapporti tra gli esseri umani.

serie antologica in sette episodi che riflette sul significato della vita e dei rapporti tra gli esseri umani. Bosch (stagione 7) – 25 giugno: serie basata sul best seller di Michael Connelly The Burning Room, dove un detective determinato indaga su un incendio devastante dove muove una bambina. Il detective rischia tutta la sua vita per consegnare l’assassino alla giustizia.

Vediamo ora i film originali e in esclusiva.

Amazon Prime: film originali e in esclusiva di giugno

Ecco i nuovi lungometraggi da non perdere questo mese:

The Mauritanian – 3 giugno : film drammatico basato su Guantánamo Diary, autobiografia bestseller scritta da Mohamedou Ould Slahi.

: film drammatico basato su Guantánamo Diary, autobiografia bestseller scritta da Mohamedou Ould Slahi. Maschile Singolare – 4 giugno: una commedia italiana fresca e divertente che racconta la separazione tra Antonio e suo marito. Con l’aiuto della sua migliore Amica, Antonio cerca di rifarsi una vita.

una commedia italiana fresca e divertente che racconta la separazione tra Antonio e suo marito. Con l’aiuto della sua migliore Amica, Antonio cerca di rifarsi una vita. Chaos Walking – 8 giugno : una pellicola di fantascienza ambientata nel futuro che racconta di un pianeta senza donne, ma composto solo da uomini che sono controllati da The Noise, una sostanza che controlla i loro pensieri e li mostra agli altri.

: una pellicola di fantascienza ambientata nel futuro che racconta di un pianeta senza donne, ma composto solo da uomini che sono controllati da The Noise, una sostanza che controlla i loro pensieri e li mostra agli altri. Come Play – 27 giugno: racconta la storia di Oliver, un bimbo autistico che comunica solo disegnando e digitando su uno schermo.

Accanto ai film e serie tv originali Amazon, arriveranno anche tanti altri titoli famosi da riguardare. Insomma, sarà un mese davvero interessante per tutti gli abbonati.

