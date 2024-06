Amazon regala un buono sconto di 10 euro: ecco cosa devi fare

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Impostando come indirizzo di consegna un Locker Amazon o un punto di ritiro ottieni un buono sconto di 10 euro. Ecco come utilizzarlo

Fonte foto: Daria Nipot/iStock

Amazon regala un buono sconto di 10 euro e non si tratta di una truffa. Prima di spiegare punto per punto come funziona la nuova promo del sito di e-commerce è necessario fugare tutti i dubbi: non si tratta di un articolo truffa o di una delle tante menzogne che si legge solitamente sul web, ma è una nuova iniziativa lanciata da pochissimi giorni da Amazon e che permette di risparmiare sul tuo prossimo acquisto. Come abbiamo anticipato, Amazon offre un buono sconto di 10 euro su una spesa di almeno 25 euro. Ma è necessario rispettare un requisito fondamentale: la consegna deve essere effettuata in un Locker Amazon oppure in uno dei negozi che funge da punto di ritiro. Il tuo compito sarà solamente quello di andare a ritirarlo.

Un’iniziativa davvero ottima, che ti permette di ottenere uno sconto sul tuo prossimo acquisto e allo stesso tempo anche di inquinare meno. Infatti, in questo modo il corriere non dovrà percorrere chilometri in più per consegnare il pacco a casa, ma potrà depositarlo in uno dei punti di ritiro segnalati dal sito di e-commerce. Il buono è valido fino al 31 dicembre 2024, ma per riscattare il coupon devi essere velocissimo: è valido solo per i primi 20.000 aderenti. Non perdere questa occasione e clicca subito sul link qui in basso.

RISCATTA IL BUONO SCONTO DI 10 EURO

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Come ottenere il buono sconto di 10 euro su Amazon

Pochi e semplici passaggi per ottenere il coupon sconto di 10 euro offerto da Amazon. In primis bisogna accedere a questa pagina creata appositamente per l’iniziativa (clicca qui), e scoprire se si è tra i fortunati scelti dal sito di e-commerce. A questo punto devi cliccare sul bottone “Applica promozione” per riscattare il buono sconto di 10 euro. Non è finita qui. Come detto nell’introduzione, il coupon si può applicare solo se per la consegna del prodotto acquistato viene scelto un punto di ritiro (ce ne sono migliaia in tutta Italia) oppure un Amazon Locker. Infine, la spesa totale deve superare almeno i 25 euro.

RISCATTA IL BUONO SCONTO DI 10 EURO

I requisiti per spendere il coupon sconto

La nuova iniziativa Amazon non è aperta a tutti e ha stringenti requisiti da rispettare. Stringenti, ma non impossibili. Andiamo per ordine e vediamoli uno per uno.

La promozione è solo su invito. Possono beneficiare solamente coloro che hanno ricevuto l’informazione per e-mail, una notifica push o coloro che entrando nella pagina sul sito di Amazon leggono l’avviso “idoneo”.

è Possono beneficiare solamente coloro che hanno ricevuto l’informazione per e-mail, una notifica push o coloro che entrando nella pagina sul sito di Amazon leggono l’avviso “idoneo”. L’offerta è valida solo per i primi 20.000 clienti che riscattano il buono sconto di 10 euro.

Il coupon deve essere utilizzato entro le ore 23:59 del 31 dicembre 2024, altrimenti andrà perso.

La spesa deve essere almeno di 25 euro.

Il buono sconto può essere utilizzato per l’acquisto su www.amazon.it di qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon IT ad esclusione di libri e libri elettronici, dispositivi e accessori Amazon, contenuti digitali, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), buoni regalo, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo.

può essere utilizzato per l’acquisto su www.amazon.it di qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon IT ad esclusione di libri e libri elettronici, dispositivi e accessori Amazon, contenuti digitali, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), buoni regalo, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo. Offerta limitata a un solo ordine e a un solo account.

RISCATTA IL BUONO SCONTO DI 10 EURO