Anche MacBook Pro e iPad Mini diventeranno pieghevoli

La testa sudcoreana The Elec, citando fonti del settore, ha svelato che Apple è al lavoro su un nuovo display OLED flessibile da ben 20 pollici che dovrebbe essere impiegato, inizialmente, sui futuri MacBook Pro. Questa indiscrezione arriva da un non meglio specificato produttore di schermi a cui Apple pare abbia affidato la produzione. Se fosse confermata, potrebbe voler dire che Apple ha in cantiere un laptop tutto schermo, con tastiera virtuale e cerniera centrale.

Il MacBook diventa pieghevole

Questo pannello, che per la precisione sarebbe da 20,25 pollici quando il MacBook Pro è aperto, si ridurrebbe a 15,3 pollici una volta chiuso. Attualmente, con uno schermo più grande, Apple offre solo il MacBook Pro da 16 pollici, ma è chiaro come questo sarebbe più grande dell’IPad Pro da 10 pollici.

Sempre secondo The Elec, Apple pare stia lavorando anche a un iPad Mini dotato di questo pannello OLED pieghevole, che una volta aperto raggiungerebbe la dimensione di 10 pollici. Questa rivelazione stride con quanti affermano da tempo che a Cupertino stanno lavorando su un iPhone pieghevole (e non su un iPad Mini) che andrebbe sul mercato per lanciare la sfida ai tanti modelli Android cinesi e sud-coreani che stanno prendendosi una piccola, ma sicuramene redditizia, fetta di mercato.

MacBook e iPad con display OLED

I rumor in arrivo dalla Corea del Sud parlano di un lancio di questo nuovo MacBook tra il 2026 e il 2027. Il tutto però avverrà solo dopo che Apple deciderà di dotare di display OLED tutta la gamma di Mac e IPad che arriveranno nei prossimi anni, almeno per quelli di fascia alta.

Infatti, bisogna ricordare che ad oggi solo gli iPhone e gli Apple Watch top di gamma sono proposti con display OLED. Tutti gli altri modelli, infatti, si affidano ancora a pannelli di tipo LCD IPS o mini LED.

Questi nuovi iPad con display OLED dovrebbe arrivare sul mercato nel 2024 e saranno due versioni con schermi rispettivamente da 11 e 12.9 pollici. Per quanto riguarda i MacBook, la versione con schermo OLED è prevista, secondo i rumor, per il 2025.