Anche Snapchat sfida TikTok e presenta In Evidenza

La popolare app social Snapchat inaugura una nuova sezione chiamata In Evidenza dove saranno postati i brevi video Snap più interessanti e divertenti della community. Una mossa che rappresenta l’ultima sfida alla piattaforma TikTok dopo i Reels di Instagram e la startup Triller.

L’obiettivo di Snapchat è incoraggiare i creatori a postare nuovi contenuti che finiranno direttamente nella sezione In Evidenza, offrendo anche l’opportunità di guadagnare con l’app, che mette a disposizione oltre un milione di dollari al giorno da distribuire tra gli autori. Per poter postare i propri video Snap migliori, sarà necessario rispettare le linee guida fornite dall’app e superare un attento sistema di moderazione, che comprende anche la disabilitazione dei commenti pubblici sotto ai post. Al momento In Evidenza verrà introdotta in 11 Paesi e più tardi arriverà anche in Italia.

Snapchat: come funziona In Evidenza

La nuova sezione di Snapchat ha l’obiettivo di incoraggiare i creatori a postare nuovi contenuti video, che possono essere modificati con filtri ed effetti di realtà aumentata. L’app social parla anche della distribuzione di un milione di dollari al giorno tra i creatori più promettenti che postano nella sezione In Evidenza.

Per poter postare un proprio video Snap nella nuova sezione i creatori devono aver compiuto almeno 16 anni e condividere contenuti che rispettino le Linee guida fissate da Snapchat e i Termini e le condizioni della piattaforma.

La piattaforma è pensata per intrattenere la community nel rispetto dei valori dell’app e per questo motivo tutti i contenuti saranno sottoposti a moderatori umani, per individuare i video potenzialmente offensivi, e soprattutto saranno disabilitati i commenti pubblici.

Snapchat: dove arriva In Evidenza

Snapchat ha annunciato in un post sul blog ufficiale l’introduzione della piattaforma In Evidenza inizialmente in soli 11 Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Svezia, Danimarca, Germania e Francia. Poi sarà rilasciata anche negli altri e al momento non è chiaro quando arriverà in Italia.

L’arrivo di questa nuova funzione punta sulla nascita di influencer anche in Snapchat e soprattutto appare come una chiara sfida alla rivale TikTok. Snapchat non è la prima app che lancia funzioni analoghe proprio in un momento in cui TikTok è indebolita dai dubbi sulla sicurezza e deve affrontare ban governativi, come quello in India e negli Stati Uniti. Già durante l’estate Facebook ha introdotto i brevi video di Reels per Instagram, mentre negli Stati Uniti si è diffusa Triller, un’app per video verticali con base musicale.